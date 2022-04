Sondaggi politici/ FdI (21,2%) scavalca il Pd (21%), stabili Lega e M5s

Non mancano le novità nella supermedia dei sondaggi politici di Youtrend per Agi. Registrato, infatti, il sorpasso in vetta: Giorgia Meloni mette la freccia su Enrico Letta. Fratelli d’Italia guadagna mezzo punto percentuale e si attesta al 21,2%, mentre il Partito Democratico passa dal 21,5% al 21%.

La supermedia dei sondaggi politici di Youtrend per Agi non segnala variazioni per Lega e Movimento 5 Stelle: il Carroccio di Matteo Salvini è quotato al 16,4%, mentre i pentastellati di Giuseppe Conte sono al 13,5%. Forza Italia di Silvio Berlusconi resta all’8,4%, mentre la federazione Azione/+Europa scende al 4,5%, -0,2% rispetto alla precedente rilevazione. Italia Viva di Matteo Renzi sale al 2,4% (+0,2%), mentre i Verdi passano dal 2,1% al 2,2%. Infine segnaliamo Articolo 1-Mdp al 2,2% (+0,5), Sinistra Italiana al 2% (+0,2%) e Italexit all’1,9% (-0,1%).

Mimmo Parisi a giudizio/ “Spese pazze e viaggi in business” per inventore navigator

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI EMG

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Emg per Agorà sulla crisi in Ucraina. Per il 63% degli italiani è giusto fermare l’approvvigionamento di gas dalla Russia come sanzione per la guerra, mentre il 26% è del parere opposto. Il restante 11% ha preferito non rispondere al quesito. Più di un intervistato su due è contrario all’aumento della spesa militare, per l’esattezza il 52%, mentre per il 30% si tratta di una scelta corretta. Il restante 18% non risponde.

Giuseppe Conte/ "Non tollererò più attacchi volgari da parte del Pd. Su Di Maio..."

I sondaggi politici di Emg hanno poi analizzato il giudizio degli italiani sull’invio di armi all’Ucraina da parte italiana: in questo caso il 53% è in disaccordo, mentre per il 35% è la scelta giusta. Il restante 12% ha preferito non rispondere. Infine, una battuta sull’atteggiamento da mostrare nei confronti della Russia: per il 58% l’Italia dovrebbe cercare una trattativa diplomatica (-4% rispetto a sette giorni fa), mentre per il 32% Roma dovrebbe contrastare il Cremlino con ogni mezzo, dalle sanzioni all’invio di armi. il restante 10% non ha risposto.

LEGGI ANCHE:

Giorgia Meloni: “con Letta molti punti di contatto”/ Asse Pd-FdI su Ue forte, Nato e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA