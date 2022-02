Sondaggi politici/ FdI (21,2%) scavalca il Pd. Crolla Salvini: Lega -1,8%

Arrivano interessanti spunti dai sondaggi politici di Euromedia Research realizzati per La Stampa. L’elezione del presidente della Repubblica ha avuto degli effetti sulle intenzioni di voto degli italiani, cambia la leadership: il partito più apprezzati è Fratelli d’Italia, in rialzo dal 18,9% al 21,1%. Superato il Partito Democratico: i dem di Enrico Letta perdono lo 0,8% e si attestano al 20,8%. Brusco calo anche per la Lega: il partito di Matteo Salvini è al 16,7%, -1,8% rispetto alla precedente rilevazione.

I sondaggi politici di Euromedia Research per la Stampa segnalano il Movimento 5 Stelle al quarto posto: pentastellati in calo dello 0,2%, dati al 14,2%. Forza Italia di Silvio Berlusconi passa dall’8,2% al 7,4%, in calo dello 0,8%, mentre la federazione formata da +Europa e Azione di Calenda si attesta al 4,1% (-0,7%). Italia Viva guadagna lo 0,7% e sale al 3%, mentre in fondo alla classifica troviamo Federazione dei Verdi – Europa verde al 2,4% (+0,3%), MDP-Articolo 1 al 2,2% (+0,1%) e Sinistra Italiana al 2,1% (+0,2%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI EUROMEDIA RESEARCH

I sondaggi politici di Euromedia Research hanno poi acceso i riflettori sul gradimento nei confronti del governo. Non arrivano delle buone notizie per Mario Draghi: il gradimento passa dal 48,7% al 45,2%. In calo anche la fiducia nei confronti del primo ministro: dal 55,8% al 52,1%. Passiamo adesso ai sondaggi politici sui principali leader politici: anche in questo caso registriamo un sorpasso degno di nota, Giorgia Meloni mette la freccia su Giuseppe Conte. La leader di Fratelli d’Italia guadagna il 2,7% e si piazza al 32,3%. Il leader del Movimento 5 Stelle, invece, crolla: dal 35,4% al 30,2%. Poi troviamo Enrico Letta al 24,3%, in calo dell’1,5%. Netto ribasso anche per Matteo Salvini, la gestione della corsa per il Quirinale lo ha penalizzato particolarmente: il segretario della Lega è al 22,4%, -5,3% rispetto alla precedente rilevazione. Infine, troviamo Silvio Berlusconi al 20,3% (-2,1%), Luigi Di Maio al 19,1% (-1,1%) e Matteo Renzi al 14,8% (+4,2%).

