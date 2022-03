Sondaggi politici/ FdI 21,3%, poi Pd e Lega. 53,3% contrario a invio armi all’Ucraina

Arrivano interessanti indicazioni dai sondaggi politici targati Termometro Politico, sia per quanto riguarda le intenzioni di voto, sia per la situazione in Ucraina. Partiamo dal gradimento nei confronti dei partiti: in vetta alla classifica troviamo Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni è in leggera flessione e si attesta al 21,3%. Balzo in avanti invece per il Partito Democratico: i dem di Enrico Letta sono quotati al 20,9%.

I sondaggi politici di TP segnalano il calo di Lega e Movimento 5 Stelle: il Carroccio di Matteo Salvini è dato al 18,6%, mentre i pentastellati guidati da Giuseppe Conte non vanno oltre il 13,4%. Bene Forza Italia: gli azzurri di Silvio Berlusconi sfiorano l’8%, per la precisione sono dati al 7,9%. La federazione Azione/+Europa è al 4,2%, mentre La Sinistra si posiziona al 3,3%. Infine troviamo Italia Viva di Matteo Renzi al 2,5%, Verdi all’1,9% e il Pc all’1%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SULLA GUERRA RUSSIA-UCRAINA

Passiamo adesso ai sondaggi politici sulla crisi in Ucraina e c’è grande divisione sulla scelta del governo di spedire armi all’esercito di Kiev. Il 53,3% degli intervistati è contrario: per il 37,3% dovremmo limitarci alle sanzioni e favorire una soluzione pacifica, mentre per il 18% non dovrebbe esserci alcuna spedizione di armi, né alcuna sanzione. Il 42,3%, invece, è a favore: per il 5,8% è anche troppo poco, dovremmo intervenire direttamente dalla parte dell’Ucraina, mentre per il 36,5% è la decisione giusta in questo momento. Il restante 2,4% non ha risposto al quesito.

Passiamo adesso ai sondaggi politici relativi al possibile esito del conflitto, anche qui c’è grande frammentazione. Per il 4,5% la Russia riuscirà a ricreare una piccola nuova Urss, con l’annessione di Ucraina e Bielorussia. Per il 24% Putin installerà un governo filo-russo in Ucraina dopo averla sconfitta, mentre per un altro 24,2% ci sarà un’occupazione dell’Ucraina che però sarà combattuta da una forte resistenza interna, come in Afghanistan. Per il 26,9% degli italiani la Russia non riuscirà a conquistare l’Ucraina, si fermerà e si limiterà a controllare Crimea e Donbass. Putin sarà rovesciato dall’interno per il 9,9%, con la Russia che perderà anche Crimea e Donbass. Il restante 10,5% ha preferito non rispondere alla domanda.



