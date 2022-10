Sondaggi politici/ FdI 27%, Lega ok, crolla Pd -1%. M5s doppia FI dopo Governo Meloni

SONDAGGI POLITICI BIDIMEDIA: IL VOLO DELLA MELONI DOPO LA NASCITA DEL GOVERNO

Dopo la nascita del Governo Meloni il partito della Premier si invola ancora di più nei sondaggi politici, sfruttando il “treno” del consenso generale acquisito dalle prime mosse convincenti della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: secondo le rilevazioni dei sondaggi politici BiDiMedia – realizzate con confronto tra 20 ottobre e 25 settembre – Fratelli d’Italia si conferma primo partito del Paese con il 27,1%, aumentando ulteriormente il consenso rispetto alle ultime Elezioni (+1,1%). Segue a nettissima distanza il Partito Democratico di Enrico Letta, invece in crollo verticale dopo la sconfitta del 25 settembre: Pd al 18,2% (-0,9% in neanche un mese) tallonato da molto vicino dal M5s di Giuseppe Conte al 16,2% con un ottimo +0,8%.

Le intenzioni di voto BiDiMedia proseguono poi con la sfida “a tre” appena sotto il 10% dei sondaggi politici nazionali: la Lega di Salvini tiene all’8,5% nonostante lo 0,3% in meno rispetto al voto delle Politiche, ma è inseguita dall’8,2% del Terzo Polo Calenda-Renzi (+0,4%). In difficoltà invece Forza Italia di Silvio Berlusconi che nei sondaggi paga con l’attuale 7,9% (-0,2%) le difficoltà interne e le polemiche pubbliche sugli audio “trafugati” sulle considerazioni del Cav. Chiudono i sondaggi politici le formazioni più piccole: AVS (Sinistra-Verdi) al 3,8%, PiùEuropa di Bonino al 2,6%, Noi Moderati allo 0,7% e Impegno Civico dell’ormai ex segretario Di Maio allo 0,3%. Fuori dal Parlamento ma pur sempre calcolati nelle intenzioni di voto troviamo nei sondaggi politici BiDiMedia anche Italexit di Paragone al 2,1%, Unione Popolare De Magistris al 1,2%, Italia Sovrana e Popolare all’1%, Sud Chiama Nord allo 0,7%, Vita allo 0,5%.

SONDAGGI POLITICI TERMOMETRO: TERZO POLO “TALLONA” SALVINI ALL’8%

Da BiDiMedia al Termometro Politico, l’aggiornamento sull’attualità post-formazione del Governo Meloni. Vede nuovi sondaggi politici che confermano in sostanza il “trend” favorevole per la Premier Meloni, per il leader 5Stelle Conte e per il duo centrista al Terzo Polo. Le intenzioni di voto realizzate anche in questo caso tra il 20 e il 21 ottobre dal Termometro Politico vedono per FdI un futuro nel breve alquanto roseo: 27,6% per il partito di maggioranza in Parlamento, ben 10 punti di vantaggio sul Pd di Enrico Letta che non può che inseguire al momento staccato col 17,8%. Da osservare come sempre la vicinanza del Movimento 5Stelle, per questi sondaggi dato al 16,2% e sempre in “pressing” anche su come impostare il lavoro di opposizione al Governo Meloni (reso evidente dal durissimo discorso tenuto ieri alla Camera dall’ex Premier Giuseppe Conte).

Il Carroccio di Salvini in questi sondaggi politici resta all’8,7% e stacca di 0,5% il duo Renzi-Calenda giunti fino all’8,2%: ormai stabilmente il Terzo Polo viene monitorato con più consensi di Forza Italia che dopo il “caso Berlusconi” indietreggia fino al 7% secondo i dati del Termometro. L’alleanza ambientalista di sinistra resta al 3,7% mentre il partito ex radicale +Europa non va oltre il 2,9%: chiudono le intenzioni di voto ItalExit di Paragone al 1,9%, Unione Popolare all’1,5%, Italia Sovrana 1,3%.













