Sondaggi politici/ FdI 28%, crollo Pd a -11%. Per 69% Governo Meloni farà bene in Ue

I SONDAGGI POLITICI DI “PIAZZAPULITA” SUL GOVERNO MELONI: INTENZIONI DI VOTO, PD KO A -11%

Continua il momento d’oro per la Premier Giorgia Meloni e per il suo partito, e in generale anche per il Centrodestra i sondaggi politici dopo la nascita del nuovo Governo si confermano molto positivi: nelle intenzioni di voto presentate da Proger IndexResearch a “PiazzaPulita” lo scorso giovedì, i sondaggi politici del momento confermano per FdI una crescita netta fino al 28% delle preferenze. Segue staccato di quasi 11 punti il crollo del Partito Democratico: in vista del Congresso e delle Primarie (12 marzo 2023, ndr), il Pd non va oltre il 17,6% e si deve guardare le spalle dal 16,2% del Movimento 5Stelle.

Segue poi staccatissima dal terzetto di testa nei sondaggi politici nazionali la Lega di Matteo Salvini: 8,6% del Carroccio che tiene però dietro il Terzo Polo di Renzi e Calenda al 8,1% e pure Forza Italia di Berlusconi in caduta libera al 6,8%. Chiudono i sondaggi Proger l’alleanza Verdi-Sinistra Italiana al 4,1%, PiùEuropa di Bonino al 3,2% e ItalExit di Paragone al 2,2% su scala nazionale. In termini di fiducia diretta al Governo Meloni, i sondaggi politici dello scorso giovedì certificano un 40% di fiducia all’esecutivo e un 45% invece per la neo Presidente del Consiglio.

GOVERNO MELONI, UE ED EMERGENZE: I SONDAGGI POLITICI DI EUROMEDIA

Negli ultimi sondaggi politici Euromedia Research per “Porta a Porta” – qui trovate le intenzioni di voto dello scorso 28 ottobre, ndr – il Governo Meloni è stato messo sotto lente di ingrandimento per quanto riguarda le emergenze (tante) che affollano l’orizzonte del nostro Paese e anche per i futuri rapporti non semplicissimi con l’Unione Europea. Partendo dal fronte emergenziale, i sondaggi politici mostrati da Alessandra Ghisleri da Bruno Vespa sottolineano come il 41,6% dell’elettorato considera positivo l’apporto che il Governo guidato da Giorgia Meloni porterà al tema caro bollette-energia (49,8% ha invece molta meno fiducia). Il 40,3% considera l’esecutivo in grado di risolvere anche il fronte caro-gas, mentre il 38,9% valuta positivamente programma e squadra di Governo sul fronte lavoro-occupazione. Meno fiducia sulla ripresa economica nazionale (ci crede solo il 37,1%) e su una riforma completa della giustizia (40,6% fiducia): più positivi i dossier invece per gestione Covid – 44,1% sta con il Governo Meloni – e lotta all’immigrazione (43,6% di fiducia), mentre la battaglia per la sicurezza vede l’esecutivo di Centrodestra in fiducia secondo i sondaggi politici Euromedia al 44,9%.

A domanda secca invece sulle aspettative del Governo Meloni in merito ai rapporti politico-economici con la Commissione Europea, l’elettorato valuta complessivamente l’esecutivo in grado di far fronte all’agenda dei prossimi 5 anni. Il 32,7% crede che vi sarà completa adesione ai valori, principi e direttive dell’Europa; il 36% valuta invece che vi saranno molte tensioni ma atte a far valere i principi dell’Italia in Ue; solo il 13,3% invece crede che vi sarà completa rottura politica tra Bruxelles e Palazzo Chigi, con il 18% che non sa/non risponde ai sondaggi politici Euromedia Research.











