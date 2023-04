Sondaggi politici/ FdI 29%, calo Pd-Lega: rebus Terzo Polo 7,5%, FI ‘effetto empatia’

SONDAGGI POLITICI YOUTREND, LE INTENZIONI DI VOTO: SALE MELONI, SCENDE SCHLEIN, LEGA KO

Se FdI scende risale la Lega, ma anche viceversa: nel Centrodestra il consenso nei sondaggi politici nazionali è una “altalena” che fa ben capire come al momento l’elettorato del Centrodestra è ben saldo nel posizionamento di coalizione ma vive di “saliscendi” dettati più dall’attualità politica che non da effettive convinzioni personali. Accade così che anche negli ultimi sondaggi politici diffusi stamani da Quorum-YouTrend per Sky TG24 riprende quota Fratelli d’Italia mentre perde terreno la Lega di Salvini, così come invece risale molto bene Forza Italia nonostante (o forse proprio per questo) il ricovero di Silvio Berlusconi.

Concentriamoci ora sui numeri delle intenzioni di voto che svelano un vantaggio ancora piuttosto ampio per Giorgia Meloni sulla diretta avversaria Elly Schlein, neo-segretaria del Pd: 28,9% per FdI dicono i sondaggi politici di Sky, un +0,1% complessivo in 7 giorni, mentre i Dem scendono fino al 20,3% (-0,3%). Prende consenso il M5s di Giuseppe Conte al 16,6% (+0,2%) mentre perde addirittura lo 0,9% la Lega di Salvini (scende all’8,1%), forse pagando lo scotto di una rinnovata emergenza immigrazione che al momento vede il Governo Meloni impegnato a trovare una soluzione più stringente rispetto al pur recente Decreto Cutro. Chiudono i sondaggi politici di Quorum-YouTrend la parte medio-bassa del borsino nazionale, a cominciare da Forza Italia che torna in quota con il 6,8% e soprattutto con +0,6% nei giorni del ricovero in ospedale del loro leader: l’Alleanza Verdi-Sinistra sale al 3%, PiùEuropa di Magi e Bonino fermi al 2,1%, ItalExit di Paragone all’1,9%, Noi Moderati di Lupi allo 0,9% e tutte le altre liste che non vanno oltre il 3,9% complessivo. Questa settimana il dato su indecisi e astenuti, secondo i sondaggi di Sky, cala al 41,6%.

FIDUCIA GOVERNO, LEADER E FUTURO TERZO POLO: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Sempre considerando i sondaggi politici realizzati da Quorum-YouTrend per Sky TG24 realizzati tra il 12 e il 13 aprile, è stato chiesto un giudizio netto sull’attuale operato del Governo Meloni nel periodo intenso tra emergenza migranti, Def e conflitti internazionali. Ebbene, l’esecutivo targato Centrodestra resta stabile al 42% di fiducia, mentre cresce lievemente il campo dei “detrattori” al 49%.

Osservando invece i dati sui principali leader nazionali, dietro a Mattarella al 66% di fiducia troviamo in crescita la Premier Giorgia Meloni al 41%: resta al 38% il leader grillino Giuseppe Conte, mentre risale fino al 31% la leader Pd Elly Schlein. Chiudono la classifica dei leader nazionali Berlusconi in netta crescita al 29% dopo il ricovero in ospedale, Salvini al 25% e la coppia appena “scoppiata” nel Terzo Polo, Calenda 20% e Renzi 14%. Proprio sul futuro del centrismo è stato chiesto conto al sondaggista di YouTrend Lorenzo Pregliasco per capre quale evoluzione potrà avere ora il Terzo Polo vista la rottura forse definitiva dell’accordo sul partito unico: «Andrebbe chiesto a Calenda e Renzi se continuare a sondarli insieme, va valutato se ci saranno divisioni e strappi ancor più chiari di questa settimana. Quel risultato del Terzo Polo è frutto di interviste svolte durante settimana, solo in parte dopo la rottura definitiva». «Dato più interessante», conclude il fondatore di YouTrend a Sky TG24, «è quello di Forza Italia e del gradimento su Silvio Berlusconi: sta incidendo molto l’effetto “empatia” dopo il ricovero del leader azzurro».

Il Terzo Polo è al 7,5% nel nostro ultimo sondaggio diffuso oggi, ma è nelle prossime settimane che capiremo meglio l’impatto della rottura tra Azione e Italia Viva sulle intenzioni di voto ➡️ Il nostro @lorepregliasco a @SkyTG24 con @giopank e @ketty_riga pic.twitter.com/itQViemDxH — YouTrend (@you_trend) April 17, 2023













