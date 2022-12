SONDAGGI POLITICI/ FdI 29%, Lega stacca Renzi. Primarie Pd, Bonaccini +13% su Schlein

LE INTENZIONI DI VOTO NEI SONDAGGI POLITICI EMG: VOLA FDI, LEGA SI AVVICINA AL 10%

Per Giorgia Meloni e per il partito Fratelli d’Italia continua la “luna di miele” con gli elettori dopo le Elezioni del 25 settembre: i sondaggi politici realizzati da Emg Different per la Rai il 5 dicembre scorso premiano ancora il movimento della Presidente del Consiglio, nettamente primo partito nel Paese con un vantaggio di 12% sui diretti avversari guidati da Giuseppe Conte. Le intenzioni di voto prodotte dai sondaggi politici Emg offrono infatti il seguente scenario: FdI in testa con il 29% del consenso, ancora crescita dello 0,1% rispetto ai medesimi sondaggi politici del 28 novembre scorso. Per il Partito Democratico continua invece la crisi di consenso, superati ancora dal M5s con il 17,7% che stacca ulteriormente il 16,9% del partito ancora per pochi mesi retto da Enrico Letta.

Recupera invece rispetto ai mesi passati la Lega di Salvini: la lieve crescita prosegue con il 9,1% di stima nazionale che serve a staccare ulteriormente il Terzo Polo di Renzi-Calenda al 7,5% e pure gli alleati di Governo di Forza Italia, al 6,5%. Chiudono invece i sondaggi politici nazionali di Emg l’alleanza Verdi-Sinistra in risalita al 3,4%, ItalExit con Paragone al 2,4%, Unione Popolare con De Magistris al 2,1% e Noi Moderati di Lupi all’1,3%. Ad oggi, il “partito dell’astensione” (e dell’indecisione) vale in Italia il 39,7% degli elettori intervistati.

PRIMARIE PD, BONACCINI-SCHLEIN: I SONDAGGI POLITICI INCORONANO…

Dai partiti ai leader, i sondaggi politici offerti da Emg per la Rai raccontano di una fiducia generale nel Paese in netta crescita non solo per Fratelli d’Italia ma anche per la persona politica che è Giorgia Meloni. Nella domanda infatti sul gradimento dei principali leader politici del Paese, la Premier in carica guadagna il 2% di fiducia e raggiunge il 49% totale, a 3 sole lunghezze dal suo predecessore Mario Draghi (in calo dal 54% al 52%). Al terzo posto resta saldo il Governatore leghista del Veneto Luca Zaia al 49%, mentre è in recupero il leader del Carroccio nonché vicepremier Matteo Salvini (35%), superando l’ex Premier Giuseppe Conte al 34%. Il candidato segretario Pd nonché Governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini insegue nei sondaggi politici “personali” al 32%, davanti a Carlo Calenda (21%), Enrico Letta (21%) e Matteo Renzi stabile al 18%.

Ultimo ma non meno importante sondaggio affrontato da Emg Different riguarda le prossime Primarie del Partito Democratico, previste per il 19 febbraio 2023: la sfida tutta interna alle svariate “correnti” dem vede nei sondaggi politici ad hoc un vantaggio considerevole per Bonaccini sulla diretta sfidante (sua ex vicepresidente) Elly Schlein. 36% per il Presidente emiliano, 23% per la giovane leader appoggiata da Beppe Provenzano e Dario Franceschini: le “briciole” restano agli altri candidati nella rosa dei nomi Pd, a cominciare da Paola De Micheli (7%) e del sindaco di Firenze Dario Nardella (5%), il quale però ha deciso di stringere un “ticket” con Bonaccini. Così come ha fatto Matteo Ricci, dato comunque dai sondaggi Emg al 2%: ben il 27% degli intervistati elettori Pd ha deciso di non rispondere/non sapere quale voto esprimere.











