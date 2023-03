SONDAGGI POLITICI/ FdI 30%, Pd sotto 18%, calo M5s: fiducia Csx, Schlein batte Conte

LE INTENZIONI DI VOTO DEI SONDAGGI POLITICI INDEX: MELONI TOP, CALO COSTANTE DEL M5S

Secondo gli ultimi sondaggi politici condotti da Proger IndexResearch per “PiazzaPulita” l’effetto Schlein sul vasto campo progressista non ottiene conseguenze solo sul fronte Pd: come già evidenziato prima delle Elezioni Regionali, il M5s di Conte dopo una ottima crescita post-Politiche si è come “ancorato” attorno al 17% con il consenso non più in crescita e anzi, con la vittoria di Schlein alle Primarie Dem, è addirittura diminuito con l’elettorato probabilmente più attratto dalla “novità” a sinistra rappresentata dalla deputata “progressista”. Osservando i numeri in arrivo dalle intenzioni di voto dei sondaggi politici Index scopriamo infatti che dietro al primo partito per distacco del Paese – Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni stabilmente in testa con il 30,1% delle preferenze – è il Pd ad aver ormai superato stabilmente l’alleato-rivale a 5Stelle.

I sondaggi politici realizzati tra il 2 e il 3 marzo pongono il Partito Democratico al 17,8% di consensi, superando il 16,7% del Movimento 5Stelle: sotto il 10% resta invece piuttosto complessa la sfida a distanza del terzetto Salvini-Calenda-Berlusconi. La Lega ferma la sua crescita dell’ultimo periodo all’8,9% mentre il Terzo Polo di Azione-Italia Viva non va oltre il 7,6%, comunque staccando nettamente Forza Italia ancora ferma al 6% su scala nazionale. Chiudono i sondaggi politici nazionali l’Alleanza Verdi-Sinsitra al 4%, PiùEuropa di Magi al 2,9%, ItalExit di Paragone al 2%. Tutti gli altri partiti raccolti assieme nelle intenzioni di voto non vanno oltre il 4% delle preferenze.

FIDUCIA GOVERNO E CENTROSINISTRA, COME CAMBIANO I SONDAGGI POLITICI DOPO LA VITTORIA DI ELLY SCHLEIN

Non di solo partiti vive però l’analisi dei consensi nei sondaggi politici Index: nella settimana successiva alla vittoria di Elly Schlein alle Primarie Pd è stato chiesto all’elettorato di centrosinistra quale sia il leader di maggiore fiducia allo stato attuale della politica. Emerge dunque che la neo-Segretaria dem in poche settimane è riuscita a scalzare tanto il leader del Terzo Polo quanto soprattutto il neo “caudillo” in salsa M5s, nonché ex Presidente del Consiglio. Tra i leader dell’opposizione Elly Schlein ottiene oggi il 42% delle preferenze nell’elettorato progressista, superando il 35% di Giuseppe Conte e il 27% di Carlo Calenda. Ad ulteriore domanda posta agli intervistati, Schlein viene ritenuta una novità in grado di rafforzare l’opposizione al Governo Meloni per il 65,3%; solo il 18,6% crede che invece ora il Centrosinistra sia più debole.

Chiudiamo la nostra rassegna quotidiana di sondaggi politici e analisi demoscopiche con l’attuale fiducia data dall’elettorato nel campo di maggioranza in questi primi quasi 6 mesi di Governo: ad oggi, il 47% esprime piena fiducia nella Presidente del Consiglio Giorgia Meloni mentre sul suo esecutivo il gradimento generale scende al 36%. Da ultimo, dopo la tragedia dei migranti a Cutro e dopo le fibrillazioni in Parlamento tra maggioranza e opposizione – con costante richiesta di dimissioni – è stato chiesto un grado di giudizio sull’operato finora del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: ebbene, secondo i sondaggi politici di “PiazzaPulita” l’inquilino del Viminale ottiene solo il 28% di fiducia dall’elettorato intervistato da IndexResearch.











