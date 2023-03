Sondaggi politici/ FdI 30,5%, Lega 8,5%: Schlein supera M5s ma Pd cala dalle Elezioni

INTENZIONI DI VOTO SONDAGGI POLITICI DEMOS: FDI RISALE, PD CALA DALLE POLITICHE MA CON SCHLEIN…

Il mese di febbraio appena terminato ha mostrato variazioni interessante sul fronte dei sondaggi politici nazionali rispetto alle ultime Elezioni Politiche datate 25 settembre 2022: se da un lato si è consolidato ed è cresciuto decisamente il consenso per Fratelli d’Italia e in generale i partiti del Governo Meloni, è all’interno del Centrosinistra che sono avvenuti i passaggi più interessanti per capire quale futuro potrà avere la coalizione progressista verso gli appuntamento delle Amministrative 2023 ma soprattuto le Europee 2024. Osservando gli ultimi sondaggi politici condotti da Demos&Pi per “La Repubblica” scopriamo che il partito della Premier Giorgia Meloni al termine di febbraio ha guadagnato netto il 4,5% rispetto alle Politiche, fermandosi al 30,5% di preferenze su scala nazionale.

IDEOLOGIA DELL'AUTO ELETTRICA/ Ue divisa tra il pragmatismo di Prodi e il silenzio di Schlein

Dopo la vittoria delle Primarie dem Elly Schlein ha condotto il Pd ad una crescita importante in pochissimi giorni, pur rimanendo sotto la quota ottenuta dal Partito Democratico alle ultime Elezioni: oggi il Pd vale il 17,5%, superando il M5s di Conte ancorato al 17%. Se però guardiamo allo scorso settembre, scopriamo che i Dem erano al 19,1% e i grillini in risalita al 15,4%: la strada è ancora lunga ma una possibile convergenza tra Schlein e Conte può essere il vero ago della bilancia nella sfida a distanza con il Centrodestra a guida Pd. Continuando nei sondaggi politici Demos scopriamo che la Lega di Salvini all’8,5% recupera terreno dopo le difficoltà post-Elezioni, mentre il Terzo Polo di Calenda e Renzi scivola al 7,2% rimanendo di poco davanti a Forza Italia di Berlusconi ferma al 7%. Chiudono le intenzioni di voto Demos l’alleanza Verdi-Sinistra al 3,3%, PiùEuropa al 2,9% e tutti gli altri partiti che assieme non valgono più del 6,1% su scala nazionale.

Bonetti: "Con Schlein Pd spostato a sinistra"/ "C'è incompatibilità con Terzo Polo"

MELONI E GLI ALTRI LEADER: COSA DICONO I SONDAGGI POLITICI

Rimanendo ancora sui sondaggi politici condotti da Demos passiamo nell’osservazione dai partiti e dalle coalizioni invece ai singoli leader politici protagonisti di questa particolare fase parlamentare di scontro a distanza tra la Presidente del Consiglio e la nuova segretaria del Partito Democratico. Ad oggi l’ex Premier Mario Draghi resta ancora il “politico” più in gradimento e fiducia per l’elettorato intervistato, con un drastico calo però rispetto agli stessi sondaggi Demos condotti nel novembre 2022: l’ex Presidente BCE casa dal 71% di fiducia al 61%, comunque davanti all’attuale Premier Giorgia Meloni al 56%. Al terzo posto troviamo il vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani al 38%, mentre il grande sconfitto delle Primarie Dem Stefano Bonaccini resta al 35% di gradimento.

ELLY vs GIORGIA/ Cronaca dei primi cinque giorni

Lo “insegue” il tandem Giuseppe Conte-Matteo Salvini al 34% di preferenze, mentre Berlusconi scivola al 30% di gradimento degli elettori sentiti da Demos: la leader di PiùEuropa Emma Bonino ottiene il 29%, di più dunque di Calenda al 26% e soprattutto della neo-eletta guida del Pd Elly Schlein, ancora “bassa” al 24% di consensi. Chiudono i sondaggi politici Demos sulla fiducia nei leader Enrico Letta al 24%, Matteo Renzi al 19%, Nicola Fratoianni al 17%, Angelo Bonelli al 13% e Beppe Grillo al 12%.











© RIPRODUZIONE RISERVATA