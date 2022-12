Sondaggi politici/ FdI 33% doppia Pd e M5s: Cdx sfiora 50%, sinistra ko, Calenda 8,5%

I SONDAGGI POLITICI YOUTREND/QUORUM: LE INTENZIONI DI VOTO CON IL BOOM DI MELONI AL 33%

Dopo la “Supermedia” realizzata lo scorso giovedì, YouTrend e Quorum presentano gli ultimi sondaggi politici realizzati lo scorso 16 dicembre per SkyTG24 con un autentico “boom” per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: con il 33% dei consensi, ad oggi Fratelli d’Italia doppia tanto il Pd quanto il M5s. Terzo Polo battuto dalla Lega, Centrosinistra in generale in netta crisi con una proiezione negativa anche per quanto riguarda la sinistra più radicale. I sondaggi politici di YouTrend in sostanza confermano a ridosso del Natale questi primi tre mesi ormai di Centrodestra alla guida del Paese con buoni risultati in termini di consensi: il 33% di FdI – assieme al 9,1% della Lega di Salvini in ripresa e al 6% di Forza Italia (che resta in crisi) con l’1,1% di Noi Moderati – permette al Governo Meloni delle intenzioni di voto con il 49,2% delle preferenze negli elettori intervistati.

DOPO LA BCE/ All'Italia non basta più fare "i compiti a casa"

Male il Pd ancora in agitazione verso le Primarie del 19 febbraio 2023: 15,4% per i Dem è uno dei risultati più bassi della storia recente del Centrosinistra, così come non cresce rispetto alle Elezioni il M5s di Giuseppe Conte (fermo al 16,7% delle preferenze). I sondaggi politici per SkyTG24 vedono poi l’alleanza Verdi-Sinistra in caduta al 3,1%, PiùEuropa all’1,9% e il Terzo Polo di Calenda e Renzi resiste al 8,5%: da ultimo, ItalExit di Paragone resta al 2,4% mentre Unione Popolare di De Magistris non va oltre l’1,8% di stima nazionale.

LA MANOVRA VISTA DAL SUD/ Dove ci porta premiare solo chi produce?

GOVERNO MELONI E MISURE PER IL 2023: COSA DICONO GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Non di solo intenzioni di voto però si basano i sondaggi politici realizzati da YouTrend per SkyTG24: innanzitutto, viene data ulteriore stima all’operato del Governo Meloni che finora raccoglie il 46% dei giudizi positivi e il 41% di quelli negativi. In particolare su politica estera trovano massima condivisione le mosse della Premier Giorgia Meloni (46%) mentre su immigrazione, economia, energia e ambiente sono più i dati negativi di quelli positivi. Scendendo poi nelle pieghe dei singoli provvedimenti del Governo, i sondaggi politici garantiscono il 75% di stima per l’Iva al 5% di assorbenti, pannolini e prodotti per neonati: il 54% per abolizione del Reddito di Cittadinanza dal 2024, il 50% per il contrasto al caro bollette.

SCENARIO/ Il sentiero stretto dell'Italia tra inflazione e recessione

Non piacciono invece l’eliminazione del bonus cultura ai 18enni (54%) e il no obbligo di Pos sotto i 60 euro (60%) anche se pare che la misura verrà stralciata nella Manovra di Bilancio. Per il 2023 le misure e priorità richieste dagli elettori raggiunti dai sondaggi politici Quorum vedono al 23% fine della crisi energetica e conclusione della guerra in Ucraina; 21% spinge per taglio delle tasse, il 10% per opportunità maggiori ai giovani e il 9% per la difesa del lavoro. Solo il 6% di auspica la fine definitiva del Covid, il 2% la parità completa uomo-donna e il 5% per la stabilità politica in Italia. Sui temi principali, il Governo Meloni dovrebbe concentrarsi al 52% su Sanità, 51% per Economia, 50% per Energia e 32% per l’Ambiente.

📊 Sondaggio Quorum/YouTrend per @SkyTG24: FdI al 33%, più della somma di M5S (16,7%) e PD (15,4%). Tra il 5 e il 10% troviamo la Lega (9,1%), il Terzo Polo (8,5%) e FI (6%). pic.twitter.com/gxKxMmOSal — YouTrend (@you_trend) December 16, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA