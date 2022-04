Sondaggi politici/ FdI a +0,2% sul Pd, Lega al 17,7%. Fiducia Draghi al 43,2%

Dopo aver analizzato i dati di Ixè e Ipsos, è tempo di andare a scoprire i nuovi sondaggi politici targati Termometro Politico. Iniziamo la nostra analisi dalle intenzioni di voto degli italiani, non ci sono grandissime novità rispetto a sette giorni fa. Fratelli d’Italia in vetta alla classifica al 21,3%, seguito a stretto giro di posta dal Partito Democratico al 21,1%: il divario tra i partiti di Meloni e Letta resta dello 0,2%.

I sondaggi politici di TP segnalano il calo della Lega di Matteo Salvini: il Carroccio perde lo 0,3% e si attesta al 17,7%. Buone notizie invece per il Movimento 5 Stelle: i pentastellati di Giuseppe Conte si attestano al 13%. Bene anche Forza Italia: gli azzurri di Silvio Berlusconi sono quotati all’8%. La federazione Azione/+Europa è al 4,1%, seguita da Sinistra Italiana al 3,1%, Italia Viva al 2,6% e Italexit di Paragone al 2,5%. Infine, segnaliamo Verdi all’1,5% e Partito Comunista all’1%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI TP

I sondaggi politici di TP segnalano il calo del gradimento di Mario Draghi: la fiducia nei confronti del primo ministro si attesta al 43,2%. Entrando nel dettaglio, il 17,7% ha molta fiducia, mentre il 25,5% abbastanza. Il 57,2%, invece, non ha fiducia: il 19,5% ne ha poca, il 36,7% per nulla.

I sondaggi politici di TP hanno poi fatto il punto sull’opinione degli italiani sul ruolo di giornali, tv e social media nella narrazione della guerra in Ucraina. Il 24% crede che i media siano stati piuttosto sinceri ed equilibrati, mentre il 13,2% crede che abbiano dato troppo spazio alle versioni di fatto filo-russe per fare più audience. Il 19,4% crede che i media abbiano assunto le posizioni dominanti e filo-occidentali per fare più audience. La maggior parte degli intervistati, il 39,3% per l’esattezza, crede che i media stiano cercando di manipolare il più possibile l’opinione pubblica seguendo ordini ricevuti dall’alto. Il restante 4% ha preferito non rispondere al quesito.

