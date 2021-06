Sondaggi politici/ FdI a -0,5% dalla Lega, Pd sale al 19,1%. Renzi al 2,3%

La minaccia Giorgia Meloni si fa sempre più pressante per Matteo Salvini, la supermedia dei sondaggi politici di Youtrend per Agi non lascia spazio a dubbi. Le rilevazioni segnalano un avvicinamento di Fratelli d’Italia ai danni della Lega: il Carroccio perde l’1% e si attesta al 20,5%, mentre il partito dell’ex ministro per la Gioventù guadagna lo 0,7% e sale al 20%.

Ddl Zan, Macron “in Francia Stato decide, da voi…”/ “Questa è laicità” (o forse no)

La supermedia dei sondaggi politici di Youtrend segnala il rialzo del Partito Democratico, che passa dal 18,8% al 19,1%, e il lieve calo del Movimento 5 Stelle, giù dal 16,4% al 16,2%. Forza Italia guadagna lo 0,8% e sale all’8%, mentre c’è grande bagarre tra i partiti minori di Centrosinistra: Azione di Carlo Calenda al 3,1% (+0,1%), Italia Viva di Matteo Renzi al 2,3% (-0,2%), Sinistra Italiana all’1,8% (-0,3%) e Art. 1 – MDP all’1,8% (+0,1%). Infine, spazio a Verdi all’1,6% (-0,2%) e +Europa all’1,5% (-0,1%).

Erika Stefani/ "Pnrr non ghettizza la disabilità, sul tema c'è positiva concorrenza"

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI EMG

Proseguiamo il nostro viaggio nei sondaggi politici e andiamo ad analizzare gli ultimi dati di Emg per Agorà. L’istituto di Fabrizio Masia ha fatto il punto della situazione sulle coalizioni, partendo da quella giallorossa. Cosa ne pensano gli elettori di Centrosinistra della possibile alleanza Pd-M5s-Leu? Il 74% è a favore, mentre il 21% si schiera contro. Il restante 5% ha preferito non rispondere. Piuttosto equilibrati i dati relativi agli elettori di Pd e M5s. Passiamo adesso ai sondaggi politici sul possibile partito unico di Centrodestra proposto da Berlusconi: il 54% degli elettori della coalizione è a favore, mentre il 29% è contrario, il 17% non prende posizione. Particolarmente contrari gli elettori di Fratelli d’Italia, il 44%, mentre tra i più disponibili troviamo gli elettori della Lega, il 67% per la precisione.

LEGGI ANCHE:

“Zingaretti, false presenze Regione Lazio”/ ‘Verità’: segnato anche se in tv o col Pd

© RIPRODUZIONE RISERVATA