Sondaggi politici/ FdI al 20,3%, Pd accorcia (20,1%), Lega e M5s in calo

Letta sempre più vicino alla Meloni, giù Salvini e Conte: questo un estremo riassunto dei sondaggi politici di Swg per Tg La7. In vetta alla classifica troviamo ancora Fratelli d’Italia, seppur in calo: il partito passa dal 20,7% al 20,3%. In crescita il Partito Democratico: i dem guadagnano lo 0,4% e si portano al 20,1%. Terza posizione per la Lega: Carroccio in ribasso dello 0,2%, quotato al 19%.

I sondaggi politici di Swg per Tg La7 quotano il Movimento 5 Stelle al 16,3%, in ribasso dello 0,3%. Buon balzo in avanti per Forza Italia: gli azzurri di Silvio Berlusconi passano dal 6,8% al 7,2%. Stabili Azione di Carlo Calenda al 4,1% e Mdp Articolo 1 al 2,5%, mentre Sinistra Italiana scende al 2,3% (-0,1%). In fondo alla classifica troviamo Verdi al 2,1% (+0,2%), +Europa all’1,8% (-0,1%) e Italia Viva di Matteo Renzi all’1,7% (-0,3%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUL COVID

Torniamo adesso ai sondaggi politici di Termometro Politico, incentrati sulla pandemia. Cosa ne pensano gli italiani della terza dose? Il 59,7% la ritiene utile, mentre il 14,9% è indeciso sulla necessità del richiamo. L’11,3%, seppur vaccinato, non ritiene utile una terza dose, mentre l’11,3% non si è vaccinato e di conseguenza non farebbe la terza dose. Il restante 2,8% ha preferito non rispondere al quesito.

Passiamo adesso al vaccino per i bambini tra i 5 e i 12 anni. Il 45,6% lo ritiene utile, una protezione in più per i piccoli e per il resto della popolazione. Il 20,1%, seppur vaccinato, non pensa sia il caso di vaccinare anche i bambini, mentre il 15,8% è molto indeciso sulla necessità di vaccinare anche i più piccoli. L’11,1% non si è vaccinato ed è contrario anche a vaccinare i bambini.

