Sondaggi politici/ FdI al 20,7%, Pd a -1%. 50,5% per restrizioni solo a non vaccinati

Principali partiti in calo nei sondaggi politici di Termometro Politico. In base alle rilevazioni dell’istituto, in vetta troviamo ancora una volta Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni si attesta al 20,7%. Distanziato di un punto percentuale troviamo il Partito Democratico, in ribasso al 19,7%. Terza posizione per la Lega di Matteo Salvini, quotata al 19,5%.

Buone novelle per il Movimento 5 Stelle: i pentastellati guidati da Giuseppe Conte recuperano terreno e si portano al 15,8%. Rialzo anche per Forza Italia, oggi al 7,1%. Azione di Carlo Calenda stabile al 3,4%, mentre tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Italia Viva di Matteo Renzi al 2,9%, Sinistra Italiana al 2,9% e +Europa all’1,6%. A chiudere la classifica dei sondaggi politici troviamo i Verdi all’1,5% e il Partito Comunista all’1%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI TP

I sondaggi politici di Termometro politico segnalano un nuovo calo della fiducia nei confronti di Mario Draghi: entrando nel dettaglio, il 48% si è schierato dalla parte del primo ministro, il 20,3% ha molta fiducia, mentre il 27,7% abbastanza. Il 51,2%, invece, è del parere opposto: il 20,1% ha poca fiducia, il 31,1% per nulla. Il restante 0,8% ha preferito non rispondere al quesito.

Passiamo adesso ai dati sull’emergenza pandemica e sulle possibili restrizioni in vista del Natale. Più di un italiano su due, il 50,5%, è a favore per restrizioni solo ai non vaccinati. Il 24,8% crede che non ci debba essere nessuna restrizione a prescindere dai numeri della pandemia. Il 16,5% pensa che si debbano seguire i criteri sulle zone a colori e se necessario mettere una regione in zona gialla, arancione o rossa, mentre il 4,4% crede sia giusto, al bisogno, prevedere forme di contenimento come il coprifuoco. Solo per l’1,4% sarebbe necessario un nuovo lockdown.

