Sondaggi politici/ FdI al 20,8%, poi Pd-Lega. Stop cortei no green pass: 55% a favore

Dopo aver analizzato i dati di Ixè, è tempo di andare a scoprire i nuovi sondaggi politici di Termometro Politico. Partiamo dal gradimento nei confronti di Mario Draghi: la fiducia non subisce grandi variazioni e rimane appena sotto quota 50%. Entrando nel dettaglio, il 49,5% ha fiducia (il 20,4% molta, il 29,1%), mentre il 49,8% è di parere opposto (il 20,1% ha poca fiducia, il 29,7% per nulla).

SCENARIO/ Sapelli: Draghi al Colle può ancora salvarci dai ragionieri tedeschi

Passiamo adesso ai sondaggi politici sul divieto applicato ai cortei contro il green pass. Per il 55% è giusto adottare restrizioni: per il 42,7% sono un’occasione di contagio, come si è visto a Trieste, mentre per il 12,4% danneggiano l’economia, come si è visto a Milano. Divieto sbagliato invece per il 43,5%: per il 14,5% i cortei no green pass non provocano più contagi di altri, mentre per il 29,3% la libertà di manifestare è un diritto fondamentale che non può essere negato o limitato.

Maturità 2022, come sarà: rebus prove scritte/ Solo prima di italiano con gli orali?

SONDAGGI POLITICI: LE INTENZIONI DI VOTO

Passiamo adesso ai sondaggi politici sulle intenzioni di voto degli italiani e non manca qualche novità. In vetta alla classifica troviamo Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni è stabile al 20,9%. Subito dietro troviamo Partito Democratico e Lega, rispettivamente in crescita al 20% e al 19,8%. Buone notizie anche per il Movimento 5 Stelle: i pentastellati di Conte si portano al 15,6%. Forza Italia arretra al 6,9%, mentre Azione di Carlo Calenda avanza al 3,4%. Sinistra Italiana non va oltre il 2,9%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi è al 2,6%. In fondo alla classifica troviamo i Verdi (1,5%), +Europa (1,5%) e Partito Comunista (1%).

LEGGI ANCHE:

Pierpaolo Sileri/ "Stato d'emergenza e green pass verso proroga"

© RIPRODUZIONE RISERVATA