Sondaggi politici/ FdI al 20,9%, poi Pd e Lega. Stato d’emergenza: 53,5% per proroga

Dopo aver analizzato le rilevazioni di Tecnè, è tempo di andare a scoprire i nuovi sondaggi politici di Termometro Politico. A differenza di altri istituti, qui troviamo saldamente in testa Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni è dato in rialzo al 20,9%. Subito dietro troviamo Partito Democratico e Lega, entrambi in calo: i dem al 19,9%, il Carroccio di Salvini al 19,7%.

I sondaggi politici di TP non portano buone notizie nemmeno al Movimento 5 Stelle: i grillini scendono al 15,4%. Stabili, rispetto a una settimana fa, sia Forza Italia al 7,2% che Azione di Carlo Calenda al 3,2%. Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo La Sinistra al 3%, Itali Viva di Matteo Renzi al 2,6% e Verdi all’1,6%. Infine, troviamo +Europa all’1,6% e Partito Comunista all’1%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SULLA PROROGA DELLO STATO D’EMERGENZA

I sondaggi politici su Mario Draghi non conoscono grosse novità. La fiducia nei confronti del premier si attesta al 48,8%, pressoché stabile rispetto a sette giorni fa: il 20,3% ha molta fiducia, il 28,5% abbastanza. Il 50,3%, invece, è di parere opposto: il 20,2% ha poca fiducia, il 30,1% per nulla. Passiamo adesso ai sondaggi politici su uno dei temi più divisivi all’interno della maggioranza, parliamo della proroga dello stato d’emergenza: il 53,5 è a favore. Per il 33,6% è necessaria la proroga fino a marzo 2022, mentre per il 19,9% andrebbe abolito dopo l’inverno. Il 44,7% è contrario alla proroga: per il 16,5% lo stato d’emergenza deve finire al massimo a gennaio, mentre per il 28,2% dovrebbe essere già terminato con l’eliminazione di tutte le restrizioni rimaste.

