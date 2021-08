Sondaggi politici/ FdI al 21%, Lega in pressing al 20,8%. Draghi: gradimento al 62%

In un punto percentuale e mezzo troviamo i primi tre partiti del Paese: questo quanto ci raccontano i sondaggi politici di Demopolis. Il celebre istituto ha fatto il punto della situazione sulle intenzioni di voto degli italiani e in vetta alla classifica troviamo ancora Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni è al 21%. La Lega è in pressing: il Carroccio di Matteo Salvini si attesta al 20,8%. Il Partito Democratico non molla la presa: i dem si attestano al 19,5%.

I sondaggi politici di Demopolis segnalano un Movimento 5 Stelle che arranca: i pentastellati, guidati da qualche giorno dall’ex premier Giuseppe Conte, non vanno oltre il 16,6%. Forza Italia si attesta al 7%, mentre Azione di Carlo Calenda è al 2,6%. Tra i partiti minori di Centrosinistra segnaliamo Sinistra Italiana al 2,2%, Liberi e Uguali all’1,9% e Italia Viva di Matteo Renzi all’1,7%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SU MARIO DRAGHI

«In attesa della partita fondamentale delle Amministrative di inizio ottobre, due risultano significativi: per la prima volta negli ultimi decenni, i 4 maggiori partiti italiani – Lega, Fratelli d’Italia, PD e Movimento 5 Stelle – sono oggi dentro una forbice inferiore ai 5 punti, tra il 21 e il 16,6%. E la distanza tra le prime 3 forze politiche si è ridotta ad 1 punto e mezzo: segno di una partita politica sempre più aperta», questa l’analisi dei sondaggi politici del direttore dell’Istituto Demopolis, Pietro Vento. L’istituto ha poi analizzato il gradimento nei confronti di Mario Draghi: il 62% ha dichiarato di avere fiducia nei confronti del primo ministro. Un italiano su quattro, il 25%, non ha fiducia, mentre il restante 13% non ha risposto al quesito.

