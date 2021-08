Sondaggi politici/ FdI al 21%, Pd insegue Lega e fiducia in Draghi sale al 62%

Fratelli d’Italia primo partito secondo gli ultimi sondaggi politici. A confermare l’ascesa del partito di Giorgia Meloni stavolta è l’Istituto di Ricerche Demopolis, secondo cui FdI è al 21%, quindi anche davanti alla Lega che si attesta al 20,8% nelle intenzioni di voto. Con Forza Italia al 7%, dunque, l’alleanza di centrodestra sbaraglierebbe i rivali alle elezioni. Infatti, il Partito democratico è al 19,5%, indietro il MoVimento 5 Stelle con il 16,6%. Per quanto riguarda i partiti più piccoli, c’è Azione di Calenda con il 2,6%, meglio di Sinistra Italiana al 2,2%. Indietro Italia Viva all’1,7%, anche rispetto a LeU-Art.1 che è all’1,9%. Gli altri raccolgono meno dell’1,5%.

DALLA CINA/ Lao Xi: dietro il “reddito” un accordo Di Maio-Draghi contro Conte

Ma c’è una fetta di elettorato che dovranno contendersi i principali partiti, secondo i recenti sondaggi. Quello di Demopolis, realizzato tra il 2 e il 3 agosto, infatti, sostiene che gli indecisi sono il 18%. Dunque, si tratta di una parte di elettorato decisiva, che centrosinistra e centrodestra sono destinati a contendersi.

RIFORMA CARTABIA/ Giustizia penale, luci e ombre (molte) di un compromesso politico

SONDAGGI POLITICI: CRESCE LA FIDUCIA IN DRAGHI

Ma tra i sondaggi politici quello di Demopolis non si è soffermato solo sul peso dei partiti in vista di eventuali nuove elezioni. È stata “misurata” anche la fiducia nei confronti del premier Mario Draghi. Dai risultati si evince che gran parte degli italiani ne nutre molta nei confronti del presidente del Consiglio. Infatti, può contare su un 62% che ha risposto sì alla domanda. Una piccola parte invece non ha fiducia in lui e ammonta al 25%, ma anche in questo caso c’è una fetta di indecisi, di soggetti che preferiscono non sbilanciarsi nei giudizi. Chi risponde non sa è al 13%. Del resto, le sfide per Mario Draghi non sono ancora finite, anzi sono diversi i banchi di prova per lui e il suo governo. L’emergenza sanitaria legata alla pandemia Covid non è ancora stata superata, senza dimenticare poi il grande lavoro che attende l’Italia per quanto riguarda il Pnrr. Tutti elementi che potrebbero cambiare sensibilmente queste percentuali nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE:

REDDITO DI CITTADINANZA/ L'abbraccio fatale Pd-M5s (a scapito di chi lavora)

© RIPRODUZIONE RISERVATA