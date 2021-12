Sondaggi politici/ FdI al 21,1%, Pd a -1%. Fiducia Draghi al 50,5%

Sì alla proroga dello stato d’emergenza: questo il parere della maggioranza degli italiani in base ai sondaggi politici di Termometro politico. Per il 47,3% è giusto prorogarlo finchè necessario, mentre il 14,3% è abbastanza favorevole ma spera che sia veramente l’ultima proroga. Il 36,3% invece è contrario: per il 19,7% non dovrebbe essere allungato oltre il 31 gennaio, mentre per il 17,6% non avrebbe dovuto essere mai proclamato, tranne i primi due mesi della pandemia.

Italiani divisi sulla riforma fiscale varata dal governo secondo i sondaggi politici di Termometro politico. Il 45,7% promuove il testo, mentre il 48% lo boccia. Entrando nel dettaglio, il 19% considera la riforma sostanzialmente giusta, aiuta il ceto medio che in precedenza non aveva ricevuto alcuno sgravio, mentre per il 26,7% è abbastanza giusta, anche se avrebbe gradito fossero investite più risorse anche per altre fasce sociali. Tra i contrari, per il 33,3% la riforma aiuta i più ricchi trascurando chi ha redditi inferiori, mentre per il 14,7% non taglia quasi per nulla le tasse alle imprese, che hanno sofferto molto per la pandemia.

SONDAGGI POLITICI: LE INTENZIONI DI VOTO

Torna a crescere la fiducia nei confronti di Mario Draghi: in base ai sondaggi politici di TP, il premier vanta il gradimento del 50,5% degli intervistati. Di parere opposto il 48,5%. Passiamo adesso all’orientamento di voto: in prima posizione troviamo Fratelli d’Italia al 21,1%, seguito a stretto giro di posta dal Partito Democratico al 20,1%. La Lega di Matteo Salvini si attesta al 19,5%, mentre il Movimento 5 Stelle non va oltre il 14,8%. Forza Italia è quotata al 7,1%, mentre Azione di Carlo Calenda si posiziona al 3,6%. Sinistra Italiana è al 3%, mentre a quota 2,6% troviamo Italia Viva di Matteo Renzi. Sotto il 2 per cento troviamo i Verdi all’1,7%, +Europa all’1,5% e Partito Comunista all’1%.

