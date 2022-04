Sondaggi politici/ FdI al 21,6%, Pd perde lo 0,2%. Lega in rialzo

Qualche variazione degna di nota nei sondaggi politici di Swg per Tg La7. Tra i principali partiti italiani l’unico che non conosce variazioni è Fratelli d’Italia: il movimento di Giorgia Meloni è al 21,6%. In calo, invece, il Partito Democratico: i dem di Enrico Letta passano dal 21,4% al 21,2%. Dopo un periodo negativo, torna a sorridere la Lega: il Carroccio di Matteo Salvini si attesta al 15,9%, +0,1% rispetto a sette giorni fa.

Sondaggi politici/ 30% teme guerra atomica. Massacri Bucha: messinscena per 18%

I sondaggi politici di Swg segnalano un nuovo brusco calo per il Movimento 5 Stelle. I grillini perdono lo 0,4% e sono quotati al 12,9%. Dopo la convention del weekend, Forza Italia segna un importante rialzo: gli azzurri di Silvio Berlusconi passano dal 7,7% all’8%. La federazione Azione/+Europa perde lo 0,3% ed è quotata al 5%. Tra i partiti minori di centrosinistra troviamo Sinistra Italiana al 2,6% (+0,3%), Mdp Articolo 1 al 2,6% (-0,2%) e Italia Viva al 2,4% (+0,2%). Infine, spazio a Verdi al 2,3% (-0,1%) e Italexit con Paragone all’1,9% (-0,2%).

Sondaggi politici/ Crisi Ucraina: 51% contro aumento spese militari

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI TP

Dopo aver analizzato le intenzioni di voto degli italiani, torniamo ai sondaggi politici di Termometro politico sulla crisi in Ucraina. L’istituto ha chiesto agli italiani cosa dovrebbe essere concesso a livello territoriale alla Russia da parte di Kiev per raggiungere la pace. Per il 20,4% nulla: è giusto pretendere che si ritirino anche da Donbass e Crimea. Per il 39,2% solo lo status quo del 24 febbraio, con Donbass e Crimea in mano russa, ma devono ritirarsi dai territori conquistati da allora. Per il 12,8% per ottenere la pace l’Ucraina dovrebbe accettare che la Russia controlli i territori occupati finora, a patto che fermi ogni attacco. Per due italiani su dieci, il 20,1% per l’esattezza, l’Ucraina russofona dovrebbe appartenere alla Russia. Il restante 7,5% ha preferito non rispondere al quesito. Grande frammentazione nel giudizio, dunque, mentre prosegue il dramma della popolazione civile, donne e bambini in primis.

LEGGI ANCHE:

Sondaggi politici/ Pd (21,4%) tallona la Meloni (21,6%). -0,2% per Lega e FI

© RIPRODUZIONE RISERVATA