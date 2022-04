Sondaggi politici/ FdI al 21,7%, risale il Pd (+0,4%). M5s sotto il 13%

Qualche variazione significativa nei sondaggi politici di Swg per Tg La7. L’istituto ha fatto il punto della situazione sulle intenzioni di voto degli italiani e in vetta troviamo ancora Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni perde lo 0,1% e si attesta al 21,7%. In rialzo, invece, il Partito Democratico: i dem di Enrico Letta passano dal 20,8% al 21,2%. Stabile la Lega: il Carroccio di Matteo Salvini è quotato al 15,6%.

I sondaggi politici di Swg non portano delle buone notizie al Movimento 5 Stelle. I pentastellati di Giuseppe Conte perdono lo 0,2% e si attestano al 12,7%. Bene Forza Italia: gli azzurri di Silvio Berlusconi guadagnano lo 0,4% e sono all’8,2%. In crescita anche la federazione Azione/+Europa al 5,1% (+0,1%). Sinistra Italiana è al 2,7% (+0,1%), mentre Mdp Articolo 1 scende al 2,5% (-0,2%). I Verdi si attestano al 2,4% (-0,1%), mentre Italia Viva è in ribasso al 2,3% (-0,2%). Infine, Italexit con Paragone al 2% (-0,2%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI SU DRAGHI

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Demopolis, incentrati sulla fiducia nei confronti di Mario Draghi. Il 54% degli italiani esprime gradimento nei confronti del primo ministro, mentre quello nei confronti del governo si attesta al 52%. Questa l’analisi di Pietro Vento, direttore dell’istituto: “Gli effetti della guerra in Ucraina e le crescenti preoccupazioni economiche degli italiani sembrano incidere sulle valutazioni di una parte dell’opinione pubblica in merito alle scelte dell’Esecutivo”.

Entrando nel dettaglio dei sondaggi politici, il premier Draghi resta molto apprezzato tra gli elettori del Partito Democratico (86%) e di Forza Italia (75%). Dati decisamente inferiori tra gli elettori di Lega e Movimento 5 Stelle, rispettivamente al 48% e al 46%. Una spaccatura piuttosto netta che conferma la diversità di vedute tra gli elettori dei partiti che sostengono la maggioranza di governo: l’area gialloverde evidenzia diffidenza nei confronti dell’ex presidente della Banca centrale europea, sostenuto totalmente invece da dem e azzurri.

