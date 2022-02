Sondaggi politici/ FdI al 21,8%, Pd al 20,7%. Lega e M5s in calo

Qualche movimento degno di nota nei sondaggi politici di Termometro Politico. Le nuove rilevazioni segnalano qualche variazione nelle intenzioni di voto degli italiani: in cima alla classifica troviamo Fratelli d’Italia, in crescita al 21,8%. Bene anche il Partito Democratico: i dem di Enrico Letta guadagnano terreno e si portano al 20,7%. Terzo posto per la Lega, in leggero ribasso: il Carroccio di Matteo Salvini si attesta al 18,7%.

I sondaggi politici di Termometro Politico segnalano il nuovo calo del Movimento 5 Stelle: i pentastellati di Giuseppe Conte si attestano al 13,9%. Forza Italia è quotata al 7,9%, in rialzo rispetto a sette giorni fa, mentre la federazione +Europa/Azione è data al 4%. La Sinistra non va oltre il 3,2%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi è al 2,7%. Infine, troviamo i Verdi all’1,7% e il Partito Comunista all’1%. Gli altri partiti rappresentano il restante 4,4% di elettorato.

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI TP

I sondaggi politici di TP hanno poi analizzato la fiducia nei confronti del premier Mario Draghi, ancora sotto il 50%: il 18,8% ha molta fiducia, mentre il 29,5% abbastanza. Il 50,9%, invece, non esprime gradimento: il 19,6% ha poca fiducia, il 31,3% per nulla. Passiamo adesso a uno degli argomenti più dibattuti nelle ultime ore, ovvero la bocciatura del referendum sull’eutanasia da parte della Consulta. Per il 31,3% degli intervistati si è trattato di un giudizio politico: la Corte Costituzionale si oppone al progresso del Paese. Il 14% si è detto deluso, ma rispetta il giudizio dei membri della Consulta, mentre il 19,8% è a favore dell’eutanasia ma ha ammesso che il quesito era scritto male e si prestava alla bocciatura. Il 12,8% è soddisfatto della sentenza: una legge va fatta ma quella proposta era troppo estrema. L’11,6% degli italiani è completamente contrario a ogni ipotesi di eutanasia, mentre il restante 10,5% ha preferito non rispondere al quesito.

