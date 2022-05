Sondaggi politici/ FdI al 22,3%, Pd scende al 21,2%. Fiducia Draghi al 37,9%

Qualche scostamento significativo nelle intenzioni di voto degli italiani secondo gli ultimi sondaggi politici di Index Research per Piazzapulita. In vetta alla classifica troviamo ancora una volta Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni mette in cascina lo 0,2 per cento e sale al 22,3%. Frenata piuttosto brusca per il Partito Democratico: i dem di Enrico Letta passano dal 21,5% al 21,2%.

I sondaggi politici di Index Research segnalano il lieve ribasso della Lega di Matteo Salvini: il Carroccio perde lo 0,1% e si attesta al 15,5%. Non se la passa meglio il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte: i grillini passano dal 12,7% al 12,5%. Forza Italia di Silvio Berlusconi è quotata all’8%, +0,1% rispetto alla precedente rilevazione, mentre la federazione Azione/+Europa è data al 5,2% (+0,1%). Infine, segnaliamo Articolo 1 e Europa Verde al 2,4%, con il primo partito in crescita allo 0,1%. Italia Viva di Matteo Renzi e Sinistra Italiana sono dati al 2,3%. Da non sottovalutare la percentuale di italiani che hanno intenzione di astenersi dal voto e degli indecisi: 41%, dato elevato rispetto al solito.

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI INDEX RESEARCH

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Index Research sulla crisi in Ucraina, l’istituto ha chiesto agli italiani se esiste in Italia un partito che rappresenta i pacifisti: per sette italiani su dieci, per il 70,8% per la precisione, non c’è. Di parere opposto il 12,4%, mentre il restante 16,8% ha preferito non rispondere al quesito.

I sondaggi politici hanno poi valutato il giudizio degli italiani sull’invio delle armi all’Ucraina da parte del governo italiano. Il 45,9% degli intervistati, +1,1%, si dice contrario, mentre il 37,5% (-1%) è favorevole. Il restante 16,6% non sa o non indica. Infine, le rilevazioni di Index Research sulla fiducia nei confronti del primo ministro Mario Draghi, alle prese con parecchie problematiche interne al governo. Il 37,9% ha fiducia nei confronti del premier, mentre il 50,8% è di parere opposto. Il restante 11,3% non ha commentato.

