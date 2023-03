SONDAGGI POLITICI/ FdI al 28%, Pd sotto 19%, Lega 9,4%. 38% elettori M5s con Schlein

I SONDAGGI POLITICI DOPO LE PRIMARIE PD: DEM STABILI, FDI ANCORA AL TOP, CALO M5S

È la sua settimana anche sotto il profilo dei sondaggi politici, con i vari istituti demoscopici interessati a capire se la vittoria di Elly Schlein alle Primarie Pd comporterà uno sconvolgimento “a catena” anche per tutte le altre forze nel vasto campo del Centrosinistra. I sondaggi politici mostrati ieri da Noto davano una crescita netta del Partito Democratico in pochissimi giorni addirittura del 3%: le rilevazioni fatte invece da sondaggi politici Emg per la RaI lo scorso 27 febbraio evidenziano una tenuta stabile per il Pd senza però la clamorosa crescita registrata da Noto. Nelle intenzioni di voto ad una settimana dalle precedenti e appena dopo le Primarie dem, resta ancora Fratelli d’Italia saldamente al primo posto nel “borsino” dei partiti nazionali: il 27,7% dei consensi vede il partito di Giorgia Meloni in lieve calo sotto il 28%, mentre tiene al secondo posto proprio il Pd dopo il sorpasso ai 5Stelle avvenuto già prima delle Primarie.

Per il movimento ora guidato da Elly Schlein resta il 18,6% delle preferenze contro il 16,6% del M5s di Conte, scivolato dello 0,4% in soli sette giorni: la Lega del vicepremier Matteo Salvini sale invece nettamente (+0,3%) al 9,4% dei consensi nazionali, staccando sia Forza Italia – salita fino al 7,8% e in netta ripresa dopo le Regionali – che il Terzo Polo di Calenda e Renzi, ormai avviati alla formazione di un partito unico entro l’autunno 2023. Dietro al 7% netto di Azione-Italia Viva il “vuoto” rispetto alle altre liste minori: Sinistra-Verdi non vanno infatti oltre il 3,2% nei sondaggi politici Emg, seguono PiùEuropa di Magi al 3%, ItalExit di Paragone al 2%, Noi Moderati di Lupi all’1,4% e Unione Popolare di De Magistris all’1,3%. Questa settimana il dato sull’astensione è in crescita al 39,3% dei rispondenti al sondaggio per la Rai.

PRIMARIE PD E VITTORIA SCHLEIN: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Dicevamo, è sempre Elly Schlein la “novità” politica del momento e così pure per le indagini e analisi dei sondaggi politici nazionali: cresce l’interesse attorno ad una figura che certamente trascina il Partito Democratico idealmente verso un posizionamento molto più radicale rispetto ai periodi di Renzi e Letta, sopratutto emerge la curiosità di capire quali alleanze potrà stringere tra le Amministrative e le Europee dei prossimi 24 mesi per fronteggiare il Centrodestra a guida Giorgia Meloni. Rimanendo sui sondaggi politici Emg, è stato chiesto agli elettori intervistati dopo l’elezione del nuovo segretario Pd come viene giudicato il “nuovo” partito che avanza: ebbene, per il 50% la vittoria di Schlein non cambia molto in quanto la crisi è nel partito e non dipende dal leader.

Il 34% sostiene invece il Pd con Schlein alla guida sarà molto più forte a livello elettorale, mentre solo il 5% ritiene che peggiorerà il Partito Democratico dopo queste Primarie. Cambiando istituto invece e osservando gli ultimi sondaggi politici condotti da Demopolis dopo le Primarie, scopriamo come il 70% degli elettori Pd si dicono con grande fiducia per quanto potrà realizzare la nuova Segretaria Elly Schlein: il 61% degli elettori di Verdi e Sinistra danno il loro gradimento, che scende al 38% per l’elettorato M5s. Bocciata invece dal Terzo Polo (9%), FdI (5%) e Lega (4%).











