Sondaggi politici/ FdI al 28,2%, Pd rialza la testa(+0,3%). Giù Conte: M5s al 16,4%

C’è qualche variazione degna di nota nei nuovi sondaggi politici firmati da Swg per TgLa7. Le intenzioni di voto degli italiani non vedono novità in vetta alla classifica: il primo partito del Paese resta Fratelli d’Italia. Il movimento guidato dal premier Giorgia Meloni guadagna lo 0,1 per cento e si porta al 28,2 per cento. Bene il Partito Democratico: dopo un periodo negativo, i dem di Elly Schlein guadagnano lo 0,3 per cento e si portano al 19,6 per cento. In ribasso, invece, il Movimento 5 Stelle: i grillini di Giuseppe Conte passano dal 16,7 al 16,4 per cento.

Sondaggi Ghisleri “2024 preoccupa metà degli italiani"/ "I più positivi sono elettori dei partiti di governo"

I sondaggi politici di Swg segnalano il rialzo della Lega: il Carroccio di Matteo Salvini è in crescita dello 0,2 per cento e si attesta al 9,4 per cento. Passettino indietro per Forza Italia: -0,1 per gli azzurri, ora al 7,2 per cento. Passando ai partiti minori, Azione di Carlo Calenda è in ribasso al 3,6 per cento, mentre l’alleanza Verdi-Sinistra arretra al 3,3 per cento. Nessuna novità invece per Renzi: Italia Viva è stabile al 3,2 per cento. Chiudono la classifica +Europa al 2,6 per cento, Per l’Italia con Paragone all’1,9 per cento, Unione Popolare all’1,6 per cento e Noi Moderati all’1,2 per cento.

Sondaggi poltici/ FdI in calo al 28,9%, in rialzo il Pd (19,3%). Bene Avs e Azione

Sondaggi politici, i dati di Swg

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Swg dedicati a Matteo Salvini nel decennale da leader della Lega. L’istituto ha stimato la fiducia nel segretario federale del Carroccio al 23 per cento, in netto calo rispetto al 41 per cento registrato nel 2019, anno del picco anche per la Lega con il 34,3 per cento. Quali sono le cose migliori fatte da Salvini? Per gli elettori del Carroccio la linea dura sul tema immigrazione (65 per cento), l’impegno per la sicurezza (47 per cento), l’operato come ministro dell’Interno (32 per cento) e l’operato come ministro delle Infrastrutture (20 per cento). Per quanto concerne le cose peggiori, gli elettori leghisti citano il sostegno al governo Draghi (45 per cento), il governo con il Movimento 5 Stelle (20 per cento), la linea dura contro l’Ue (14 per cento) e la collocazione su posizioni di estrema destra (13 per cento).











© RIPRODUZIONE RISERVATA