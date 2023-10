Sondaggi politici/ FdI al 28,4%, Pd al 19,6%. 81% preoccupato da guerra Israele-Hamas

Si rinnova l’appuntamento con i sondaggi politici di Swg per Tg La7. Partiamo dalle intenzioni di voto e andiamo a scoprire le dinamiche di questa settimana, si registra un calo tra i partiti più votati. In vetta alla classifica c’è Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni perde lo 0,3 per cento e si attesta al 28,4 per cento. Giù anche il Partito Democratico: i dem di Elly Schlein passano dal 19,8 al 19,6 per cento. -0,4 per cento per il Movimento 5 Stelle: i grillini si attestano al 16,1 per cento.

I sondaggi politici di Swg segnalano il passettino indietro della Lega: -0,1 per cento per il Carroccio di Matteo Salvini, oggi al 10,2 per cento. Nessuna novità per Forza Italia: azzurri stabili al 6,4 per cento. Passando ai partiti minori, Azione di Carlo Calenda guadagna lo 0,3 per cento e sale al 4 per cento. Verdi e Sinistra passa dal 3,3 al 3,6 per cento, mentre +Europa guadagna lo 0,1 per cento ed è quotato al 2,5%, stessa percentuale di Italia Viva di Matteo Renzi. In fondo alla classifica Per l’Italia con Paragone all’1,8 per cento, Unione Popolare all’1,4 per cento e Noi Moderati all’1 per cento.

Sondaggi politici: i dati di Swg

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Swg sul conflitto tra Israele e Hamas. L’81 per cento degli italiani è preoccupato per la guerra: il 33 per cento è molto preoccupato, mentre il 48 per cento è abbastanza preoccupato. Di parere diverso il restante 19 per cento: il 13 per cento è poco preoccupato, mentre il 6 per cento per nulla. Per quanto concerne l’attacco di Hamas, per l’85 per cento si tratta di una mossa insensata che non fa che ritorcersi contro i palestinesi, mentre per l’84 per cento è un atto terroristico di inaudita crudeltà, un attentato intollerabile al popolo israeliano. Per il 50 per cento è invece una reazione comprensibile dopo anni di repressione da parte delle autorità israeliane. Il 33 per cento è invece d’accordo con chi sostiene che si tratta dell’unico modo possibile per cercare di affermare i diritti dei palestinesi.

