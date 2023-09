Sondaggi politici/ FdI al 28,5%, PD al 19,7%, bene M5S e Lega

Nuovo appuntamento con la supermedia dei sondaggi politici firmata da Youtrend per Agi, non mancano le variazioni degne di nota. Per quanto concerne le intenzioni di voto, in vetta alla classifica spazio a Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni perde lo 0,7 per cento e scende al 28,5 per cento. Segno più invece per il Partito Democratico: i dem di Elly Schlein passano dal 19,6 al 19,7 per cento. +0,1 per cento anche per il Movimento 5 Stelle: i grillini si attestano al 16,5 per cento.

Sondaggi politici/ FdI al 28,7%, Pd stabile al 19,8%. In rialzo Lega e Forza Italia

La supermedia dei sondaggi politici di Youtrend per Agi segnala il rialzo della Lega: il Carroccio di Matteo Salvini guadagna lo 0,2 per cento e si porta al 9,3 per cento. Passettino indietro per Forza Italia: gli azzurri passano dal 7 al 6,9 per cento. Tra i partiti minori spazio ad Azione al 3,9 per cento, Verdi-Sinistra al 3,3 per cento e Italia Viva al 2,9 per cento. Chiudono la classifica +Europa al 2,4 per cento, Italexit all’1,9 per cento, Unione Popolare all’1,3 per cento e Noi Moderati all’1,1 per cento.

Sondaggi politici/ Immigrazione: per 34% linea governo troppo debole, 36% favorevole a nuovi Cpr

Sondaggi politici: i dati di Demos

Passiamo adesso ai sondaggi politici firmati da Demos e andiamo a conoscere la classifica di gradimento dei leader. In vetta alla graduatoria c’è l’ex primo ministro Mario Draghi al 58 per cento, seguito dall’attuale premier Giorgia Meloni al 49 per cento. Grande distanza per gli altri: Antonio Tajani al 40 per cento, con Giuseppe Conte ed Emma Bonino rispettivamente al 38 e al 37 per cento. Matteo Salvini si attesta al 32 per cento, con Elly Schlein al 30 per cento. Sotto quota 30 per cento spazio a Carlo Calenda (27 per cento), Nicola Fratoianni (22 per cento) e Matteo Renzi (21 per cento). Chiudono la classifica Angelo Bonelli al 17 per cento e Beppe Grillo al 12 per cento.

LEGGI ANCHE:

Sondaggi politici/ 63,9% boccia governo sull'immigrazione. Suppletive Monza: Galliani in vantaggio (44,1%)

© RIPRODUZIONE RISERVATA