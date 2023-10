Sondaggi politici/ FdI al 28,7%, PD al 19,6%. Lega, miglior dato di questa legislatura (9,8%)

Come ogni settimana, è tempo di andare a scoprire la supermedia dei sondaggi politici firmata da Youtrend per Agi. Non mancano le novità degne di nota nelle intenzioni di voto degli italiani, in vetta alla classifica però nessuna sorpresa: Fratelli d’Italia resta primo partito del Paese con il 28,7 per cento, -0,2 per cento rispetto alla precedente rilevazione. In leggero calo anche il Partito Demcoratico: i dem perdono lo 0,1 per cento e si attestano al 19,6 per cento. Terza piazza per il Movimento 5 Stelle, che deve fare i conti con un brusco ribasso: -0,6 per cento per i grillini di Conte, ora al 16,1 per cento.

Sondaggi politici/ FdI sfiora il 29%, Pd sale al 19,6%. Leader: Meloni al 44,2%

La supermedia dei sondaggi di Youtrend porta buone notizie alla Lega, che guadagna invece lo 0,6 per cento, arrivando a sfiorare la doppia cifra e facendo registrare il miglior dato di questa legislatura (9,8 per cento). Nessuna novità per Forza Italia: gli azzurri sono stabili al 7,2 per cento. Tra i partiti minori spazio ad Azione, in calo dal 3,9 al 3,6 per cento, poi alleanza Verdi Sinistra al 3,5 per cento. Chiudono la classifica Italia Viva al 2,7 per cento, +Europa al 2,3 per cento, Italexit all’1,8 per cento, Unione Popolare all’1,3 per cento e Noi Moderati all’1,1 per cento.

Sondaggi politici/ FdI sale al 28%, Pd resta sotto il 20%. Bene M5s e FI

Sondaggi politici: i dati sulla guerra Israele-Hamas

Andiamo adesso a conoscere i sondaggi politici di Eumetra per Piazzapulita. L’istituto ha fatto il punto della situazione sulla guerra tra Israele e Hamas, chiedendo agli italiani di chi sono le maggiori responsabilità: per il 36,2 per cento è di Hamas, percentuale in calo del 3,3 per cento rispetto alla precedente rilevazione. Colpa di Israele per il 20,3 per cento, in crescita dello 0,8 per cento. Il restante 43,5 per cento ha preferito non rispondere al quesito. Renato Mannheimer ha sottolineato: “La gente ci è risultata scombussolata, specialmente i giovani: tra i giovani abbiamo trovato percentuali ancora più alte di indecisione. Tra i partiti, abbiamo trovato nella Lega un’indecisione ancora maggiore. Gli elettori di Pd e Fratelli d’Italia sono filo Israele, mentre gli elettori 5 Stelle sono pro Palestina”.

LEGGI ANCHE:

Sondaggi politici/ FdI al 28,4%, Pd al 19,6%. 81% preoccupato da guerra Israele-Hamas

© RIPRODUZIONE RISERVATA