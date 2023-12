Sondaggi politici/ FdI al 28,7%, Pd e M5s -0,2%. Leader: Meloni al 43,8%, poi Tajani e Conte

Quasi tutti in calo i principali partiti politici secondo i sondaggi di Tecnè per l’agenzia Dire. Andiamo a scoprire le intenzioni di voto degli italiani e in vetta alla classifica troviamo Fratelli d’Italia: il partito del premier Giorgia Meloni perde lo 0,2 per cento e si porta al 28,7 per cento. -0,2 per cento sia per il Partito Democratico che per il Movimento 5 Stelle: i dem di Elly Schlein si attestano al 19,2 per cento, mentre i grillini di Giuseppe Conte sono quotati al 15,9 per cento.

I sondaggi di Tecnè danno Forza Italia stabile rispetto alla precedente rilevazione: azzurri al 9,9 per cento. Passettino indietro invece per la Lega: il Carroccio di Matteo Salvini passa dall’8,6 all’8,5 per cento. Passando ai partiti minori, Azione di Carlo Calenda guadagna lo 0,2 per cento e tocca il 4 per cento. L’alleanza Verdi-Sinistra sale al 3,4 per cento, mentre Italia Viva di Matteo Renzi si attesta al 3,1 per cento. Chiude la graduatoria +Europa al 2,6 per cento.

Sondaggi politici, i dati di Tecnè

Secondo i sondaggi di Tecnè, la fiducia nei confronti del primo ministro Giorgia Meloni si attesta al 46 per cento, mentre quella nei confronti del governo è al 41,2 per cento. Passiamo adesso ai sondaggi sul gradimento dei leader: in vetta alla classifica troviamo ancora una volta Giorgia Meloni, data al 43,8 per cento. Secondo e terzo posto per Antonio Tajani e Giuseppe Conte, rispettivamente al 32,8 e al 30,9 per cento. La segretaria dem Elly Schlein si attesta al 29,8 per cento, seguita a stretto giro da Matteo Salvini al 29,2 per cento. Più distanziati troviamo Emma Bonino al 24,9 per cento e Maurizio Lupi al 24,5 per cento. Carlo Calenda si attesta al 20,5 per cento, mentre chiudono la classifica Angelo Bonelli al 15,9 per cento, Nicola Fratoianni al 15,2 per cento e Matteo Renzi al 14,9 per cento.











