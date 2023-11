Sondaggi politici/ FdI al 28,7%, Pd e M5s in calo. Leader: Meloni al 43,1%, poi Tajani e Schlein

Qualche variazione degna di nota nei sondaggi politici realizzati da Tecnè per l’agenzia Dire. Andando ad analizzare le intenzioni di voto degli italiani, in cima alla classifica troviamo come sempre Fratelli d’Italia: il partito del premier Giorgia Meloni è stabile al 28,7 per cento. Brutte notizie per i principali competitor: il Partito Democratico di Elly Schlein perde lo 0,2 per cento e si porta al 19,6 per cento, mentre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte passa dal 16,2 al 16 per cento.

I sondaggi politici di Tecnè per Dire segnalano un passettino in avanti per Forza Italia: gli azzurri guadagnano lo 0,1 per cento e si portano al 10,1 per cento. Bene anche la Lega: il Carroccio di Matteo Salvini è in rialzo dello 0,2 per cento ed è quotato al 9 per cento. Tra i partiti minori spazio ad Azione di Carlo Calenda al 3,7 per cento. Stabile alleanza Verdi-Sinistra al 3,2 per cento, chiudono la classifica Italia Viva di Matteo Renzi al 2,8 per cento e +Europa al 2,3 per cento.

Sondaggi politici: il borsino dei leader

Andiamo adesso a scoprire i sondaggi politici di Tecnè per Dire legati ai leader. Il borsino vede premiata ancora una volta Giorgia Meloni: il primo ministro è stabile al 43,1 per cento. In seconda posizione c’è il ministro degli Esteri Antonio Tajani, quotato al 32,5 per cento. Terza piazza per la leader Pd Elly Schlein, in leggero rialzo al 30,6 per cento. Stessa percentuale per il capo politico grillino Giuseppe Conte, che perde lo 0,1 per cento. Seguono a stretto giro Matteo Salvini al 29,5 per cento (-0,1%), Maurizio Lupi 25,1 per cento (-0,2%) ed Emma Bonino 24,9 per cento (+0,1%). Carlo Calenda guadagna lo 0,2 per cento e si porta al 20,4 per cento, chiudono la classifica Angelo Bonelli 16,1 per cento (-0,2%), Nicola Fratojanni 15,4 per cento (-0,1%) e Matteo Renzi 14,5 per cento (+0,1%).

