Sondaggi politici/ FdI al 28,7%, Pd stabile al 19,8%. In rialzo Lega e Forza Italia

Non mancano le novità degne di nota nei sondaggi politici firmati da Swg per Tg La7. In testa alle intenzioni di voto troviamo ancora una volta Fratelli d’Italia: il partito guidato dal premier Giorgia Meloni perde lo 0,1 per cento e si attesta al 28,7 per cento. Nessuna novità invece per il Partito Democratico: i dem di Elly Schlein restano fermi al 19,8 per cento. Dopo un periodo piuttosto positivo, il Movimento 5 Stelle perde terreno: i grillini di Giuseppe Conte sono quotati al 16,9 per cento.

I sondaggi politici di Swg portano buone notizie agli altri due partiti di centrodestra. La Lega di Matteo Salvini guadagna lo 0,3 per cento e si porta al 10,1 per cento, mentre Forza Italia guadagna lo 0,2 per cento e sale al 6,5 per cento. Passettino in avanti anche per Azione di Calenda, che passa dal 3,7 al 3,8 per cento. L’alleanza Verdi-Sinistra perde lo 0,2 per cento e scende al 3,2 per cento, mentre Italia Viva passa al 2,7 per cento. +Europa sale al 2,6 per cento, chiudono la classifica Per l’Italia con Paragone e Unione Popolare all’1,6 per cento.

Sondaggi politici: i dati di Ipsos

Passiamo adesso ai sondaggi politici realizzati da Ipsos per Di Martedì incentrati sul governo guidato da Giorgia Meloni. Per il 54 per cento questo è un esecutivo che non riesce a risolvere problemi, mentre il 37 per cento è di parere contrario. Il restante 9 per cento ha preferito non rispondere al quesito. Una riflessione sull’inflazione e l’aumento dei prezzi, per quasi sette italiani su dieci – il 67 per cento – il governo non sta facendo bene. Il 24 per cento ha un parere positivo, mentre il 9 per cento non sa o non indica. Giudizi negativi anche sul dossier immigrazione: per il 59 per cento non sta facendo bene, mentre per il 28 per cento sì. Percentuali simili per Fisco e tasse: per il 59 per cento non sta facendo bene, mentre per il 32 per cento sì.

