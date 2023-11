Sondaggi politici/ FdI al 28,8%, Pd scende al 19,4%. In calo anche M5s (-0,1%) e Lega (-0,5)%

Nuovo appuntamento con la supermedia dei sondaggi politici firmati da Youtrend per Agi, non mancano le novità degne di nota. Un dato emerge con chiarezza: tutti i principali partiti sono in calo. In vetta alla classifica delle intenzioni di voto c’è Fratelli d’Italia: il partito del premier Giorgia Meloni perde lo 0,1 per cento e si attesta al 28,8 per cento. -0,3 per cento invece per il Partito Democratico, con i dem di Elly Schlein ora quotati al 19,4 per cento. Terza piazza per il Movimento 5 Stelle: i grillini di Giuseppe Conte passano dal 16,2 al 16,1 per cento.

La supermedia dei sondaggi politici porta brutte notizie alla Lega: il Carroccio guidato da Matteo Salvini perde mezzo punto percentuale e scende al 9 per cento. Segno più per Forza Italia: gli azzurri guadagnano lo 0,2 per cento e si portano al 7,3 per cento. Tra i partiti minori da segnalare la crescita di Azione al 3,9 per cento, di Verdi-Sinistra al 3,4 per cento e di Italia Viva di Matteo Renzi al 3 per cento. Chiudono la classifica +Europa al 2,4 per cento, Italexit al 2,1 per cento, Unione Popolare all’1,1 per cento e Noi Moderati all’1,1 per cento.

Sondaggi politici: i dati di Eumetra

Passiamo adesso ai sondaggi politici firmati da Eumetra per Piazzapulita. Il 58,1 per cento degli italiani considerato l’operato del governo Meloni riguardo all’immigrazione negativo, mentre il 32,6 per cento è del parere opposto. Il restante 9,3 per cento ha preferito non rispondere. Poi i sondaggi hanno posto l’accento sull’accordo firmato da Italia e Albania: per il 45,6 per cento si tratta di un provvedimento positivo, mentre per il 35,7 per cento di un provvedimento negativo. Il restante 18,7 per cento non ha risposto al quesito. Poi sulla proposta di riforma istituzionale che prevede l’elezione diretta del primo ministro da parte dei cittadini: il 58,3 per cento è d’accordo, mentre il 33,3 per cento ha un parere negativo. In questo caso non ha risposto l’8,4 per cento degli intervistati.

