Sondaggi politici/ FdI al 28,9%, Pd -0,5%. Meloni, fiducia al 43%

Importanti aggiornamenti sulle intenzioni di voto degli italiani dai sondaggi politici firmati da Ixè. Secondo quanto reso noto dall’istituto, Fratelli d’Italia si conferma primo partito del Paese ma deve fare i conti con un passo indietro: il partito del premier Meloni perde lo 0,4 per cento e si attesta al 29,3 per cento. In calo anche il Partito Democratico: i dem di Elly Schlein passano dal 19,4 al 18,9 per cento. In pressing il Movimento 5 Stelle: i grillini di Giuseppe Conte guadagnano lo 0,7 per cento e si portano al 17,6 per cento.

Sondaggi Ipsos: la democrazia non va per il 51% degli italiani/ Economia “truccata” dai potenti per il 72%

I sondaggi politici realizzati da Ixè non segnalano novità per quanto concerne la Lega: il Carroccio guidato da Matteo Salvini è quotato all’8,1 per cento. Arretra invece Forza Italia: gli azzurri perdono lo 0,2 per cento e scendono al 6,8 per cento. Azione di Carlo Calenda guadagna lo 0,6 per cento e si porta al 4 per cento, mentre l’alleanza Verdi-Sinistra arretra al 3,7 per cento. +Europa si attesta al 2,7 per cento, mentre Italia Viva di Matteo Renzi è in calo al 2,1 per cento, stessa percentuale di Per l’Italia con Paragone. Chiudono la classifica Noi Moderati all’1 per cento e la Lista pacifista di Santoro allo 0,9 per cento.

Premierato piace a un italiano su due/ Il sondaggio: “Alta la fiducia in Mattarella”

Sondaggi politici, i dati di Ixè

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Ixè dedicati ai leader e in particolare a due di questi: l’ex premier Mario Draghi e l’attuale primo ministro Giorgia Meloni. Le rilevazioni del celebre istituto di sondaggi quotano il gradimento nei confronti dell’ex capo della Banca centrale europea al 56 per cento, in leggero calo rispetto al trend di settembre fissato al 60,9 per cento. Più basso ma stabile il “punteggio” di Meloni, il cui gradimento si attesta al 43 per cento.











© RIPRODUZIONE RISERVATA