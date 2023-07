Sondaggi politici/ FdI al 29%, Pd sale al 20,1%. Fiducia Meloni al 53,3%

Nuovo appuntamento con i sondaggi politici di Tecnè per l’agenzia Dire, qualche variazione da non sottovalutare nelle intenzioni di voto degli italiani. In vetta alla classifica di gradimento troviamo ancora una volta Fratelli d’Italia: il partito del premier Giorgia Meloni è in calo dello 0,3 per cento e si attesta al 29,0 per cento. In seconda fila c’è il Partito Democratico: i dem di Elly Schlein passano dal 19,8 al 20,1 per cento. Nessuno scostamento invece per il Movimento 5 Stelle: i grillini di Conte restano al 15,5 per cento.

I sondaggi politici di Tecnè non segnalano novità nemmeno per Forza Italia: gli azzurri si confermano all’11 per cento. Piccolo passo in avanti per la Lega: il Carroccio di Salvini guadagna lo 0,1% e si porta all’8,7 per cento. Passando ai partiti minori, Azione di Carlo Calenda è al 3,5 per cento, Alleanza Verdi Sinistra al 3,2 per cento e Italia Viva di Renzi al 2,5 per cento. Chiude la classifica +Europa al 2,4 per cento, con il gruppo degli altri partiti che rappresenta il restante 4,1 per cento.

Sondaggi politici, i dati di Tecnè

I sondaggi politici di Tecnè per l’agenzia Dire hanno poi acceso i riflettori sulla fiducia degli italiani nei confronti del premier e del suo governo. Partiamo dal gradimento nei confronti di Giorgia Meloni: seppur in calo dello 0,2 per cento, si attesta al 53,2 per cento. Il 42,7 per cento non ha fiducia, mentre il restante 4,0 per cento ha preferito non rispondere al quesito. Passiamo adesso ai risultati legati all’esecutivo: il 47,4 per cento ha fiducia nel governo, mentre il 46,5 per cento non ha fiducia. Il restante 6,1 per cento ha preferito non rispondere al quesito.

