Sondaggi politici/ FdI al 29,2%, Cdx al 46%. Premierato: sì alla riforma dal 57,3%

Le intenzioni di voto degli italiani e il giudizio sull’operato del governo Meloni nei sondaggi politici realizzati da Lab 21.01 per Affari Italiani. Partiamo dai numeri dei vari partiti, con il centrodestra (46 per cento) nettamente avanti sul centrosinistra (26 per cento). La classifica dei partiti vede in testa ancora una volta Fratelli d’Italia: il partito del premier Giorgia Meloni perde lo 0,2 per cento e si attesta al 29,2 per cento. Stesso ribasso per il Partito Democratico: i dem di Elly Schlein si attestano al 19,5 per cento. La terza piazza è del Movimento 5 Stelle, che passa dal 16,7 al 16,6 per cento.

I sondaggi politici di Lab 21.01 vedono la Lega di Matteo Salvini al 10,7 per cento e Forza Italia al 5,7 per cento, rispettivamente in crescita dello 0,1 e dello 0,2 per cento. Azione di Carlo Calenda scende al 3,7 per cento, mentre Italia Viva fa un passettino in avanti: il partito di Matteo Renzi guadagna lo 0,1 per cento e si porta al 3,5 per cento. L’alleanza Verdi-Sinistra si attesta al 4,1 per cento, mentre Italexit è al 2,6 per cento. Chiudono la classifica +Europa al 2,5 per cento e Noi Moderati allo 0,4 per cento.

Sondaggi politici, i dati di Lab 21.01

Passiamo adesso ai sondaggi politici sulla riforma costituzionale proposta dal governo Meloni sull’elezione diretta del primo ministro da parte dei cittadini: il 57,3 per cento è favorevole, mentre il 42,7 per cento s’è detto contrario. In caso di referendum, cosa voterebbero gli italiani? Il 48,2 per cento voterebbe sì, il 25,1 per cento voterebbe no, mentre il 26,7 per cento è ancora indeciso. I sondaggi politici hanno poi chiesto agli italiani quant’è importante la figura politica candidata a diventare primo ministro, in caso di elezione diretta del prossimo premier: per il 60,1 per cento molto, per il 27,4 per cento abbastanza, per il 7,3 per cento poco mentre per il 5,2 per cento per nulla.











