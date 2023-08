Sondaggi politici/ FdI al 29,2%, Pd al 20,1%. Lega stabile in doppia cifra (10,3%)

Non ci sono novità sostanziali negli ultimi sondaggi politici firmati da Lab2101. Le intenzioni di voto degli italiani sembrano piuttosto stabili, con qualche timida variazione ma nulla di più. Il primo partito del Paese è lo stesso di dodici mesi fa, ossia Fratelli d’Italia: nonostante i dieci mesi di governo, il partito del premier Giorgia Meloni ha conservato la fiducia degli italiani, a testimonianza dei buoni risultati ottenuti dall’esecutivo.

Nonostante le tante promesse e l’iniziale entusiasmo, il Partito Democratico non riesce a cambiare marcia e deve anzi fare i conti con il pressing del Movimento 5 Stelle. Nemmeno l’estate militante della segretaria Elly Schlein ha prodotto risultativi significativi, mentre la Lega può dirsi ormai stabilmente in doppia cifra. Poche novità di rilievo anche tra i partiti minori, con l’ex Terzo polo in difficoltà.

I sondaggi politici di Lab2101

Entrando nel dettaglio dei sondaggi politici di Lab2101, Fratelli d’Italia deve fare i conti con un piccolo passo indietro. Il partito del premier Meloni passa dal 29,4 al 29,2 per cento. In ribasso anche il Partito Democratico: i dem di Elly Schlein perdono lo 0,1 per cento e si attestano al 20,1 per cento. Segno più invece per il Movimento 5 Stelle: i grillini di Giuseppe Conte guadagnano lo 0,1 per cento e si portano al 15,9 per cento. Stessa percentuale guadagnata dalla Lega: il Carroccio di Matteo Salvini si porta al 10,3 per cento. In calo invece Forza Italia: gli azzurri passano dal 7,3 al 7,1 per cento. Azione di Carlo Calenda perde lo 0,1 per cento ed è quotato al 3,8 per cento, mentre alleanza Verdi-Sinistra sale al 3,6 per cento. +Europa è al 2,7 per cento, mentre Italia Viva arranca al 2,6 per cento. Chiudono la classifica Italexit al 2,4 per cento e Noi Moderati allo 0,6 per cento.

