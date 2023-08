Sondaggi politici/ FdI al 29,4%, Pd torna sopra il 20%. Giù Calenda e Renzi

Qualche scostamento degno di nota nei sondaggi politici firmati da Swg per Tg La7. Partiamo dalle intenzioni di voto degli italiani, che vedono in vetta alla classifica ancora una volta Fratelli d’Italia: il partito del premier Giorgia Meloni guadagna lo 0,2% e si porta al 29,4%. Buon rialzo anche per il Partito Democratico: i dem di Elly Schlein passano dal 19,6 al 20,0%. Terza piazza per il Movimento 5 Stelle: i grillini di Giuseppe Conte si attestano al 16,3%, +0,3% rispetto alla precedente rilevazione.

Sondaggi politici/ FdI sal 29,2%, Pd al 19,7%. In calo Lega e Forza Italia

I sondaggi di Swg quotano la Lega di Matteo Salvini al 9,7%, in rialzo dello 0,1%, mentre Forza Italia resta stabile al 7,2%. Da segnalare il calo dei partiti minori di sinistra: Azione di Carlo Calenda è al 3,4% (-0,2%), Alleanza Verdi e Sinistra è al 3,0% (-0,2%) e Italia Viva al 2,5% (-0,2%). +Europa si attesta al 2,4$, mentre chiudono la classifica Per l’Italia con Paragone al 2,2% e Unione Popolare all’1,7%.

SONDAGGI POLITICI/ Crollo M5s, calo Pd sotto il 21, FdI resiste al 27. Inflazione, 70% italiani spaventati

Sondaggi Swg: le rilevazioni su Fratelli d’Italia

Passiamo adesso ai sondaggi politici firmati da Swg su Fratelli d’Italia. L’istituto ha chiesto agli italiani se ritengono il partito del premier Meloni un partito di estrema destra. La risposta è chiaramente no: solo per il 15% si tratta di un partito di estrema destra. Per il 32% è un partito di destra, mentre per il 20% è un partito di centrodestra. Per un 16% è un partito che va dal centro alla sinistra, mentre il restante 17% ha preferito non rispondere al quesito.

In vetta alla classifica dei sondaggi da diverso tempo, FdI riuscirà a mantenere l’attuale livello di consensi? C’è grande divisione: per il 24% per breve tempo, per il 20% fino alle elezioni europee del prossimo anno, per il 22% fino alla fine di questa legislatura, mentre per il 12% anche per la prossima legislatura. Il restante 22% ha preferito non rispondere al quesito.

Sondaggi politici/ Consensi a Governo scendono, ma stabili per Meloni e Fdi: calo alleati

© RIPRODUZIONE RISERVATA