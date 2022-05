Sondaggi politici/ FdI e Pd al 21,2%. Guerra in Ucraina: 48% contro invio armi

Nuovo appuntamento con la supermedia dei sondaggi politici di Youtrend per Agi, qualche variazione di cui tener conto nelle zone alte della graduatoria. In vetta alla classifica troviamo due partiti a pari merito: Partito Democratico e Fratelli d’Italia sono quotati al 21,2%. Se i dem di Enrico Letta sono stabili rispetto a due settimane fa, il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,1%.

DIETRO IL FISCO/ L’accordo anti-tasse che separa una volta per tutte Lega-FI da Meloni-Letta

La supermedia dei sondaggi politici di Youtrend per Agi segnala il rialzo della Lega: il Carroccio di Matteo Salvini passa dal 15,9% al 16%. In calo, invece, il Movimento 5 Stelle: i pentastellati di Giuseppe Conte perdono lo 0,1% e si attestano al 13,2%. Buone notizie per Forza Italia: gli azzurri guadagnano lo 0,2% e sono dati all’8,7%. Nessuna novità per la federazione Azione/+Europa, stabile al 4,4%, mentre Italexit di Paragone sale al 2,3% (+0,2%). Stessa percentuale per Italia Viva di Matteo Renzi, in rialzo dello 0,2%. In fondo alla classifica troviamo Verdi al 2% (=), Sinistra Italiana all’1,8% (-0,3%) e Articolo 1-MDP all’1,7% (-0,3%).

CONTRO LA CRISI/ "Basta toppe, una manovra da 50 mld a luglio senza aspettare l'Europa"

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI IPSOS

Archiviate le intenzioni di voto, è tempo di andare a conoscere i nuovi sondaggi politici di Ipsos per Di Martedì. L’istituto di Nando Pagnoncelli ha acceso i riflettori sul giudizio degli italiani sulla guerra tra Kiev e Mosca. La maggioranza degli intervistati, per la precisione il 48%, si schiera contro l’invio di armi da parte dell’Italia all’Ucraina. Quattro italiani su dieci, il 40%, è invece a favore. Il restante 12% ha preferito non rispondere al quesito.

I sondaggi politici di Ipsos hanno poi indagato sul sentiment degli italiani sulla posizione che il governo dovrebbe adottare in questo conflitto. Per la maggioranza, il 54%, Roma dovrebbe creare una posizione propria assieme all’Europa. Per il 33% degli intervistati l’Italia deve restare con la Nato e con la Russia, mentre appena il 2% si schiera al fianco della Russia di Vladimir Putin. Il restante 11% non sa o non indica.

Delega fiscale, accordo Centrodestra-Draghi/ Salvini: “no più tasse”. Cambia catasto

© RIPRODUZIONE RISERVATA