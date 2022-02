Sondaggi politici/ FdI e Pd oltre 21%, Lega 17%. Conte vs Di Maio, 48% per cambio M5s

LE INTENZIONI DI VOTO: IL BORSINO DELLA SETTIMANA

I sondaggi politici del lunedì su La7 decretano ancora una volta la lieve risalita di Meloni e Letta e la contemporanea crisi di Lega e M5s: dopo una settimana dall’elezione di Sergio Mattarella, il “terremoto” nei partiti viene abbastanza intercettato dai sondaggi Swg presentati dal direttore Mentana al termine del Tg La7.

Conte: “decaduto? Resto Presidente M5s”/ “Ora ratifica”. Grillo “rispettare sentenze”

Ebbene, le intenzioni di voto mostrano la crescita del Pd fino al 21,5%, un +0.5 come per il partito Fratelli d’Italia, salito fino al 21%. La medesima cifra viene invece “persa” da Matteo Salvini che scende al 17%; ancora peggio il Movimento 5Stelle che tra liti interne e ora pure la fresca destituzione di Conte da capo politico (per sentenza del Tribunale di Napoli) scende fino al 13% (-1%). Risale la china Forza Italia fino all’8% (+1%) mentre perde terreno Carlo Calenda in Azione con Più Europa (4%): chiudono la classifica dei sondaggi politici Swg i dati in calo per Europa Verde e Articolo 1-MdP entrambi al 2,5%, così come il tracollo di Sinistra Italiana (-1% in una settimana), ora al 2% assieme Italia Viva di Matteo Renzi.

M5s, Conte decaduto: chi decide ora/ Grillo, Di Maio, Crimi: le due opzioni rimaste

SONDAGGI FUTURO M5S: IL CAOS E IL RISCHIO SCISSIONE

Se la crisi dei partiti è palese e plastica, chi ne rappresenta l’emblema massimo al momento è il M5s: dopo la crisi interna tra Conte e Di Maio è giunta lunedì la “mannaia” della sentenza di Napoli che ha congelato tutte le cariche e i vertici grillini, compreso il voto sul nuovo statuto dello scorso agosto. Sempre nei sondaggi politici condotti da Swg per La7 è stato chiesto al solo elettorato M5s di rispondere nel merito della “complicata situazione attuale”, come definita da Beppe Grillo in un post social martedì mattina: in merito all’ipotesi di scissione dopo le “bordate” di Luigi Di Maio contro la leadership di Conte e le conseguenze contro-repliche furenti, i 48% spinge a non compiere alcuna scissione ma «cambiando profondamente» il M5s. Il 33% vorrebbe tenere unito e allo stato attuale il Movimento, il 15% invoca invece la scissione; nel caso in cui si concretizzasse l’ennesima fuoriuscita dai 5Stelle però, riflettono ancora gli elettori grillini nel sondaggio su La7, il 75% ad oggi starebbe con Conte, il 10% con Di Maio e il 7% con nessuno dei due.

LEGGI ANCHE:

Tribunale sospende Statuto M5s: Conte decaduto/ "Gravi vizi nel processo decisionale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA