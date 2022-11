SONDAGGI POLITICI/ FdI-FI-M5s unici a crescere, 8,5% per Lega e Azione. Sul contante…

I SONDAGGI POLITICI PIEPOLI: FDI VOLA CON M5S E, A SORPRESA, BERLUSCONI

Nell’ultima settimana, secondo i sondaggi politici dell’Istituto Piepoli per la Rai, i partiti che hanno guadagnato consenso in Italia sono Fratelli d’Italia, Movimento 5Stelle e – a sorpresa – Forza Italia. La formazione del Governo Meloni e il primo Decreto Legge approvato in CdM confermano nell’elettorato la piena fiducia nel partito della Premier, salito nei sondaggi politici presentati da Livo Gigliuto a RaiNews24 fino al 27% di stima nazionale. Il +0,5% rispetto ai precedenti sondaggi viene “imitato” anche dai partiti di Giuseppe Conte e Silvio Berlusconi: il M5s con il 16,5% si avvicina sempre di più al Pd di Enrico Letta (in calo ancora al 18,5%, -0,5% in 7 giorni), mentre gli azzurri recuperano terreno fino all’8% dopo il trambusto del “caso audio Berlusconi” e dopo le continue diaspore di storici componenti (ieri l’ultimo addio di Valentina Aprea, dopo la mancata nomina nei sottosegretari del Governo Meloni).

DIMISSIONI MORATTI/ Tra voci, smentite e fughe in avanti: cosa nasconde il balletto dI donna Letizia

Appena davanti a Forza Italia nei sondaggi politici di Piepoli troviamo la Lega di Matteo Salvini che condivide l’8,5% con il Terzo Polo di Calenda e Renzi: lontani ancora i due partiti ecologisti d’Italia, ovvero Sinistra Italiana e Verdi che nel loro ticket elettorale non superano il 4% su base nazionale. Chiudono le intenzioni di voto dell’Istituto Piepoli il partito di Emma Bonino, PiùEuropa (al 2,5% dopo la polemica sui fondi ricevuti da Soros), ItalExit di Paragone al 2%, Unione Popolare di De Magistris all’1,5% e Impegno Civico, l’ex lista di Luigi Di Maio, all’1%.

Riforma pensioni 2023/ Due mesi rimanenti: quando tornerebbe la Fornero?

CASO “TETTO AL CONTANTE”: I SONDAGGI POLITICI SUL GOVERNO MELONI

Dalle intenzioni di voto alle prime polemiche politiche del nuovo Governo Meloni, i sondaggi politici questa volta stilati da Izi lo scorso 31 ottobre provano a sondare il terreno sulla proposta di Lega e FdI in merito al rialzo del tetto al contante fino a 10mila euro (dai 1000 previsti dal 1 gennaio 2023 se resta la norma del Governo Draghi). Vicenda controversa che ha scatenato subito forti critiche dalla sinistra contro il Governo targato Giorgia Meloni e Matteo Salvini: secondo i sondaggi politici condotti da Izi, il 21,7% ritiene che non sia giusto neanche porre un tetto ai pagamenti e alle transazioni in contanti. Il 4,84% ritiene che il tetto vada fissato sopra i 2mila euro, il 18,9% pone il tetto a 5mila euro mentre solo l’11% degli elettori è d’accordo con la soglia posta dalla Lega.

VERSO LA MANOVRA/ "Pochi margini contro il caro-energia, serve un fondo dell'Ue"

Entrando ancora più nelle pieghe della proposta, viene chiesto nei sondaggi politici cosa si pensa possa produrre una norma del genere sull’economia reale italiana: il 59,4% ritiene che alzare il tetto del contante aumenterà l’evasione fiscale e il lavoro in nero, mentre il 40,6% sottolinea come con questa nuova norma (ancora da presentare in Manovra di Bilancio, ndr) si aumenterà la circolazione del denaro favorendo famiglie e imprese.











© RIPRODUZIONE RISERVATA