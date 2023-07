Sondaggi politici/ FdI in calo al 27,8%, Pd sale al 20,8%. In rialzo M5s e Lega

Scostamenti significativi nelle intenzioni di voto degli italiani secondo i sondaggi politici stilati da Euromedia Research per La Stampa. In vetta alla classifica di gradimento troviamo ancora una volta Fratelli d’Italia, che però deve fare i conti con un ribasso: il partito di Giorgia Meloni si attesta al 27,8 per cento. In rialzo invece il Partito Democratico: i dem di Elly Schlein guadagnano lo 0,6 per cento e si attestano al 20,8 per cento. Terza posizione per il Movimento 5 Stelle: i grillini di Conte salgono dello 0,1% e si portano al 16,3 per cento.

Salvini di governo piace agli italiani/ Sondaggio SWG: "Lega moderata, si occupa di cose concrete"

I sondaggi politici di Euromedia Research segnalano la Lega in crescita: +1,4 per cento per il Carroccio, oggi al 9,8 per cento. Nessuna novità per Forza Italia: azzurri stabili al 7 per cento. In calo sia Azione che Italia Viva: il partito di Calenda è al 4,2 per cento, quello di Renzi è al 3,9 per cento. In fondo alla classifica spazio a Verdi e Sinistra al 2,5 per cento, +Europa al 2 per cento, Italexit al 2 per cento e Noi Moderati allo 0,5 per cento.

Sondaggi politici/ FdI sale al 28,8%, Pd distante (20,4%). In calo M5s e Forza Italia

SONDAGGI POLITICI: I DATI SULLA MATERNITÀ SURROGATA

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Bidimedia, che hanno acceso i riflettori sulla maternità surrogata. C’è grande divisione in Italia: il 45 per cento è favorevole a rendere la gestazione per altri un reato universale, mentre il 47 per cento è contrario. Entrando nel dettaglio, il 30 per cento è favorevole in ogni caso, mentre il 15 per cento è favorevole quando non è fortemente normata nello Stato in cui viene effettuata. Il 38 per cento è invece contrario in ogni caso, con il 9 per cento contrario ma solo quando è gratuita, la cosiddetta GPA altruistica. Il restante 8 per cento ha preferito non rispondere al quesito. Passando al giudizio a seconda dell’elettorato, il 55 per cento degli elettori di centrodestra è favorevole a rendere la gestazione per altri un reato universale

LEGGI ANCHE:

Sondaggi politici/ FdI stabile al 29,3%, Pd scende al 19,6%, bene M5s-Lega. Fiducia Meloni al 43,4%

© RIPRODUZIONE RISERVATA