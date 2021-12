Sondaggi politici/ FdI raggiunge il Pd al 20,4%, Lega sale al 18,4%

Giorgia Meloni raggiunge Enrico Letta in vetta alla classifica di gradimento, Salvini recupera terreno mentre Conte perde consensi: questo un primo riassunto dei sondaggi politici di Tecnè per l’agenzia Dire. In prima posizione troviamo Fratelli d’Italia e Partito Democratico, entrambi al 20,4%: il primo guadagna mezzo punto percentuale, dem in crescita dello 0,1%.

I sondaggi politici di Tecnè segnalano il rialzo della Lega al 18,4%, +0,1% rispetto alla precedente rilevazione, mentre il Movimento 5 Stelle perde mezzo punto percentuale e si attesta al 15,4%. Bel balzo in avanti di Forza Italia: +0,8%, azzurri all’8,5%. Azione di Carlo Calenda passa dal 3,7% al 3,4%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi è quotato al 2,5% (+0,1%). Infine spazio a Sinistra Italiana al 2%, Europa Verde all’1,9%, Articolo 1 – MDP all’1,8% e +Europa all’1,6%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI TECNÈ

I sondaggi politici di Tecnè hanno poi fatto il punto della situazione sul gradimento nei confronti del governo e di Mario Draghi. La fiducia nei confronti dell’esecutivo sale al 54%, mentre quella nei confronti del primo ministro si attesta al 64%, in ribasso rispetto all’ultima rilevazione. Passiamo adesso ai dati sulla corsa al Quirinale: il leader di preferenze per il post Mattarella è Mario Draghi, scelto dal 28% degli intervistati. Buon dato per Silvio Berlusconi: il leader di Forza Italia ottiene il 20% di consensi. Segnaliamo il discreto risultato di Marta Cartabia, 10%, mentre Paolo Gentiloni non va oltre il 5%.

