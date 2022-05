Sondaggi politici/ FdI sale al 22,1%, Pd al 21,5%. In calo Salvini e Conte

Qualche scostamento da monitorare nei sondaggi politici di Index Research per Piazzapulita. In base alle ultime rilevazioni del celebre istituto, in vetta alla classifica di gradimento troviamo ancora Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni guadagna mezzo punto percentuale e si attesta al 22,1%. Buone notizie anche per il Partito Democratico: i dem di Enrico Letta passa dal 21,2% al 21,5%.

I sondaggi politici di Index Research segnalano il calo della Lega: il Carroccio di Matteo Salvini perde lo 0,4% ed è quotato al 15,6%. Il Movimento 5 Stelle scende dal 12,8% al 12,7%. In ribasso anche Forza Italia: gli azzurri di Silvio Berlusconi perdono lo 0,2% e sono al 7,9%. La federazione Azione/+Europa sale al 5,1% (+0,1%), mentre Sinistra Italiana scende al 2,4% (-0,1%), stessa percentuale di Europa Verde (=). Infine, spazio a Italia Viva di Matteo Renzi al 2,3% (-0,2%) e Articolo 1-MDP al 2,3% (-0,1%). La percentuale di indecisi e non voto si attesta al 42%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI TP

Dopo aver presentato le intenzioni di voto grazie a Index Research, torniamo ai sondaggi politici di Termometro Politico sulla crisi in Ucraina. L’istituto ha chiesto agli italiani un giudizio sull’azione del governo. Per il 34,3% l’Italia sta facendo i propri interessi: entrando nel dettaglio, per il 7,1% perchè il nostro interesse è che la Russia diventi più debole e meno pericolosa per noi, per il 27,2% perchè così stiamo rafforzando l’Unione Europa e l’alleanza con gli altri Paesi occidentali. Per il 62%, invece, l’Italia non sta facendo i propri interessi: per il 33,7% fomentando la guerra stiamo provocando una crisi economica che sta colpendo noi italiani, mentre per il 28,3% siamo di fatto nelle condizioni di una colonia, un Paese senza sovranità nazionale. Il resta 3,7% degli intervistati da Termometro Politico ha preferito non rispondere al quesito appena presentato.

