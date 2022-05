Sondaggi politici/ FdI sale al 22,1%, Pd segue al 21,6%. In rialzo la Lega

Dopo aver analizzato i dati di Emg sulla crisi in Ucraina, è tempo di andare a conoscere i nuovi sondaggi politici di Swg per Tg La7. L’istituto ha fatto il punto della situazione sulle intenzioni di voto degli italiani e non mancano le novità. Fratelli d’Italia si conferma primo partito del Paese: passa dal 21,7% al 22,1%. Buone notizie anche per il Partito Democratico: i dem di Enrico Letta guadagnano lo 0,4% e si attestano al 21,6%.

I sondaggi politici di Swg per Tg La7 vedono la Lega in rialzo: il Carroccio avanza dello 0,2% ed è quotato al 15,8%. Niente da fare per il Movimento 5 Stelle, ancora in calo: i pentastellati di Giuseppe Conte sono al 12,5%, -0,2% rispetto alla precedente rilevazione. Forza Italia passa dall’8,2% all’8%, mentre la federazione Azione/+Europa guadagna lo 0,2% e si attesta al 5,3%. Tra i partiti minori di centrosinistra troviamo Sinistra Italiana al 2,4% (-0,3%), Verdi al 2,3% (-0,1%) e Mdp Articolo 1 al 2,3% (-0,2%). Infine, Italia Viva di Matteo Renzi al 2,2% (-0,1%) e Italexit con Paragone all’1,9% (-0,1%).

Torniamo adesso ai sondaggi politici di Termometro politico e ad un aspetto da non sottovalutare in vista delle prossime elezioni politiche, ovvero il ruolo dei social network. L’istituto ha chiesto se le app hanno la capacità di influenzare il voto come le tv ed i giornali, e se sì come comportarsi di conseguenza. Per quasi un italiano su due, per la precisione il 47,5%, i social condizionano anche più degli altri media, e ci vorrebbe una regolamentazione per garantire pluralismo. Il 17,5% i social condizionano anche più degli altri media, ma crede sia meglio si gestiscano da soli come meglio credono, mentre il 15,2% non crede influenzino ancora come la tv ed i giornali, ma pensa sia giusto introdurre qualcosa di simile alla par condicio. Per il 14,7%, invece, non sarebbe giusto introdurre la par condicio o qualcosa di simile, considerando che la loro influenza non è pari a quella di tv e giornali. Il restante 5,2% ha preferito non rispondere al quesito.

