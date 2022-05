Sondaggi politici/ FdI sale al 22,6%, crollo Pd: – 0,6%. Lega al 15,6%

Sorride Giorgia Meloni, decisamente meno Enrico Letta: resi noti i nuovi sondaggi politici di Ipsos per Tg La7 e registriamo importanti novità per i principali partiti. In vetta alla classifica delle intenzioni di voto troviamo Fratelli d’Italia, che passa dal 22,1% al 22,6%, mezzo percentuale in più rispetto a sette giorni fa. Crolla, invece, il Partito Democratico: i dem perdono lo 0,6% e si attestano al 21%.

I sondaggi politici di Ipsos segnalano il ribasso della Lega: il Carroccio di Matteo Salvini è quotato al 15,6%, -0,2% rispetto a sette giorni fa. Buone notizie invece per il Movimento 5 Stelle: i grillini di Giuseppe Conte guadagnano lo 0,3% e salgono al 12,8%. Forza Italia di Silvio Berlusconi è stabile all’8%, mentre la federazione Azione/+Europa è quotata al 5,3%. Mdp Articolo 1 è al 2,5% (+0,2%), mentre Italia Viva di Matteo Renzi sale al 2,4% (+0,2%). Segnaliamo infine Verdi al 2,4% (+0,1%), Sinistra Italiana al 2,1% (-0,3%) e Italexit con Paragone al 2,1% (+0,2%). La percentuale degli indecisi scende al 40% (-1%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Ipsos sui referendum sulla giustizia. L’istituto ha analizzato la percentuale di elettori intenzionati a votare i quesiti: al 31-35% per abolizione legge Severino, limitazione della custodia cautelare e separazione delle carriere dei magistrati, mentre al 29.33% per riforma elezioni Csm e Consigli giudiziari – valutazioni di pm e giudici.

I sondaggi politici di Ipsos hanno poi acceso i riflettori sugli orientamenti di voto: il 47% è per il sì alla separazione delle carriere dei magistrati, il 39% per i Consigli giudiziari – valutazioni di pm e giudici, mentre il 35% per la riforma delle elezioni del Csm. Sotto quota 30% per il sì alla limitazione della custodia cautelare (29%) e per l’abolizione della legge Severino (24%). Quest’ultimo quesito dei referendum sulla giustizia è il più criticato dagli intervistati: più di un italiano su due, per il 54% per la precisione, è intenzionato a votare no.

