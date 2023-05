Sondaggi politici/ FdI sale al 27,8%, Pd fermo al 19,9%. Fiducia Meloni al 45%

Qualche scostamento da non sottovalutare per le intenzioni di voto degli italiani. Gli ultimi sondaggi politici firmati da Emg per Agorà portano delle buone notizie a Fratelli d’Italia: il partito del primo ministro Giorgia Meloni sale al 27,8 per cento, guadagnando mezzo punto rispetto alla precedente rilevazione. Nulla da segnalare invece per il principale competitor: il Partito Democratico di Elly Schlein si attesta al 19,9 per cento. Perde invece terreno il Movimento 5 Stelle: i grillini guidati da Giuseppe Conte passano dal 16,6% al 16,3%.

La quarta piazza della classifica dei sondaggi politici di Emg spetta alla Lega, Matteo Salvini può sorridere: la Lega avanza di tre decimali e si porta al 9,3 per cento, tornando a sognare la doppia cifra. Meno positivo il ruolino di Forza Italia, gli azzurri sono dati in calo al 6,8 per cento. Ribasso piuttosto accentuato anche per Azione e Italia Viva, gli ex alleati del Terzo Polo: il partito di Calenda è al 4,2%, quello di Renzi è al 3,4%. Infine spazio a Per l’Italia con Paragone al 2,7%, +Europa al 2,1%, Sinistra Italiana-Verdi al 2%, Noi Moderati all’1,1% e Unione Popolare all’1,1%.

Sondaggi politici, i dati Proger Index

Passiamo adesso ai sondaggi politici realizzati da Proger Index per Piazzapulita, programma in onda su La7. Partiamo dalle rilevazioni sulla fiducia nei confronti di Giorgia Meloni e del suo governo. Resta stabile il gradimento nei confronti del primo ministro, quotato al 45 per cento esattamente come una settimana fa. Stabile anche la fiducia nei confronti dell’esecutivo, data al 34 per cento. Per quanto concerne il gradimento leader, Elly Schlein è data al 33 per cento (-1%), seguita da Giuseppe Conte e Matteo Salvini, entrambi al 26 per cento. Carlo Calenda stabile al 22 per cento, con Silvio Berlusconi quotato al 18 per cento.

