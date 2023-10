Sondaggi politici/ FdI sale al 28%, Pd resta sotto il 20%. Bene M5s e FI

Qualche variazione degna di nota nei sondaggi politici firmati da Noto per Porta a Porta. In cima alla classifica delle intenzioni di voto troviamo ancora una volta Fratelli d’Italia: il partito del premier Giorgia Meloni guadagna terreno e si porta al 28 per cento. Secondo posto per il Partito Democratico, anch’esso in crescita: i dem di Elly Schlein passano dal 19 al 19,5 per cento. Bene il Movimento 5 Stelle: anche i grillini di Giuseppe Conte guadagnano mezzo punto percentuale e si attestano al 17,5 per cento.

Sondaggi politici/ FdI al 28,4%, Pd al 19,6%. 81% preoccupato da guerra Israele-Hamas

I sondaggi politici di Noto segnalano una situazione di stabilità per la Lega: il Carroccio di Matteo Salvini è quotato al 10,5 per cento come la precedente rilevazione. Periodo positivo anche per Forza Italia: gli azzurri passano dal 7 al 7,5 per cento. Passando ai partiti minori – che alle elezioni europee resterebbero sotto la soglia di sbarramento – troviamo Azione di Calenda, Italia Viva di Renzi e Alleanza Verdi-Sinistra al 3 per cento. +Europa perde mezzo punto percentuale e scende al 2 per cento.

Sondaggi politici/ FdI sfiora il 29%, Pd sprofonda. Avanzano Lega e FI

Sondaggi politici:

Torniamo adesso ai sondaggi politici firmati da Swg per Tg La7 sulla guerra tra Israele e Hamas. L’istituto ha chiesto agli italiani a chi si sentono più vicini: il 30 per cento a entrambe le comunità, mentre il 21 per cento a nessuna delle due. Il 25 per cento si sente più vicino alla comunità israeliana, mentre il 10 per cento a quella palestinese. Il restante 14 per cento ha preferito non rispondere al quesito.

I sondaggi di Swg hanno poi chiesto cosa dovrebbe fare Israele una volta concluso il conflitto armato: per più di un italiano su due, il 52 pr cento, dovrebbe supportare l’autorità palestinese e le frange più moderate per cercare insieme di neutralizzare Hamas e riconoscere lo Stato Palestinese. Per il 10 per cento dovrebbe tornare alla situazione precedente all’inizio del conflitto, senza riconoscere lo Stato Palestinese, mentre per il 9 per cento dovrebbe rioccupare la striscia di Gaza, combattendo Hamas nei suoi territori. Il restante 29 per cento ha preferito non rispondere.

Sondaggi politici/ Guerra Gaza: il 55% sta con Israele ma 4% legittima terrorismo Hamas. Pd a -10% da Meloni

