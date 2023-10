Sondaggi politici/ FdI sale al 28,4%, Pd ancora in calo. Terrorismo, 60,7% teme attentato in Italia

Qualche scostamento degno di nota nei sondaggi politici realizzati da Euromedia Research per La Stampa. Andiamo a conoscere le intenzioni di voto e in vetta alla classifica nessuna sorpresa, c’è sempre Fratelli d’Italia: il partito del premier Giorgia Meloni guadagna lo 0,4 per cento e si porta al 28,4 per cento. Passi indietro invece per il Partito Democratico: i dem passano dal 19,4 al 19,3 per cento. Terza piazza per il Movimento 5 Stelle: +0,1 per cento per i grillini, ora al 17,1 per cento.

I sondaggi di Euromedia portano brutte notizie alla Lega: il Carroccio di Matteo Salvini perde lo 0,8 per cento e si porta all’8,8 per cento. Sorride Forza Italia: gli azzurri guadagnano lo 0,1 per cento e sono quotati al 7 per cento. Passando ai partiti minori, in calo sia Azione che Italia Viva: il partito di Calenda si attesta al 4 per cento, mentre quello di Renzi al 3,1 per cento. Stabile alleanza Verdi-Sinistra al 3 per cento. Chiudono la classifica +Europa con Emma Bonino al 2,6 per cento, Per l’Italia con Paragone al 2,3 per cento e Noi Moderati allo 0,6 per cento.

I sondaggi politici di Euromedia Research

I sondaggi politici di Euromedia Research hanno poi chiesto agli italiani circa il timore di un attentato in Italia dopo quanto accaduto a Parigi e Bruxelles. Sei italiani su dieci – il 60,7 per cento per la precisione – ha esternato preoccupazione per un possibile attacco terroristico, mentre il 38,2 per cento. Il restante 1,1 per cento ha preferito non rispondere. Una riflessione anche sul nuovo conflitto israelo-palestinese: per il 51,3 per cento avrà conseguenze solo sulla povera gente, come sempre, mentre il 40,3 per cento è d’accordo nel dire che farà dimenticare il conflitto russo-ucraino. Per il 39,9 per cento avrà conseguenze negative sulla nostra economia, mentre per un altro 39,8 per cento accende i riflettori sulle grandi divisioni del mondo tra le due principali alleanze Cina-Russia-Paesi islamici e occidente. Per il 12 per cento segnerà la fine di Gaza, mentre per il 3,7 per cento segnerà la fine di Israele.

