Sondaggi politici/ FdI sale al 28,5%, Pd scende sotto il 20%. Bene M5s e Lega

Qualche variazione degna di nota nei sondaggi politici firmati da Swg per Tg La7. Partiamo dalle intenzioni di voto e ci sono buone notizie per Fratelli d’Italia: dopo il calo estivo, il partito del premier Giorgia Meloni guadagna lo 0,3 per cento e si porta al 28,5 per cento. Male invece il Partito Democratico: i dem di Elly Schlein passano dal 20,1 al 19,7 per cento. Il Movimento 5 Stelle è sempre più vicino: i grillini di Giuseppe Conte guadagnano mezzo punto percentuale e si attestano al 17,4 per cento.

I sondaggi politici di Swg vedono la Lega in rialzo: il Carroccio di Matteo Salvini guadagna lo 0,2 per cento e si porta al 9,6 per cento. Stabile invece Forza Italia: gli azzurri si attestano al 6,4 per cento. Tra i partiti minori, la crescita di Azione: il partito di Calenda va dal 3,5 al 3,8 per cento. Nessuna variazione per l’Alleanza Verdi e Sinistra, quotata al 3,3 per cento. +Europa scavalca Italia Viva: il partito della Bonino sale al 2,7 per cento, quello di Renzi scende al 2,6 per cento. Chiudono la classifica Per l’Italia con Paragone all’1,9 per cento e Unione Popolare all’1,7 per cento.

Sondaggi politici: i dati di Swg

Passiamo adesso ai sondaggi politici firmati da Swg per Tg La7 e dedicati alla fiducia nei confronti del governo e del premier Giorgia Meloni. Il gradimento nei confronti del governo è in calo: dal 36 per cento di luglio al 35 per cento di oggi. Un ribasso esponenziale dall’ottobre del 2022, quando il gradimento toccava quota 50 per cento. Discorso diverso per il premier, che dopo un periodo di flessione torna ad aumentare i propri consensi. Il gradimento nei confronti di Giorgia Meloni tocca quota 39 per cento, un punto percentuale in più rispetto all’ultima rilevazione. Si tratta inoltre del dato più alto da marzo a questa parte.

