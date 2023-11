Sondaggi politici/ FdI sale al 29%, Pd arranca (19,4%). Giù la Lega: -0,4%

C’è chi scende e c’è chi sale nella nuova supermedia dei sondaggi politici realizzata da Quorum/Youtrend per Agi. In cima alla classifica delle intenzioni di voto c’è sempre Fratelli d’Italia: il partito del premier Giorgia Meloni guadagna lo 0,4 per cento e si porta al 29 per cento. In ribasso il Partito Democratico: i dem di Elly Schlein perdono lo 0,2 per cento e scendono al 19,4 per cento. Bene il Movimento 5 Stelle: i grillini di Giuseppe Conte passano dal 16 al 16,2 per cento.

Sondaggi politici/ 54% favorevole all’elezione diretta del premier

La supermedia dei sondaggi politici di Quorum/Youtrend per Agi non porta buone notizie alla Lega: il Carroccio di Matteo Salvini perde lo 0,4 per cento e si attesta all’8,8 per cento. Passettino indietro per Forza Italia: gli azzurri scendono dal 7,3 al 7,2 per cento. Tra i partiti minori, Azione di Carlo Calenda perde lo 0,3 per cento e si attesta al 3,6 per cento. L’alleanza Verdi-Sinistra sale al 3,5 per cento, mentre Italia Viva di Renzi è in calo al 2,9 per cento. In fondo alla classifica spazio a +Europa al 2,5 per cento, Italexit all’1,9 per cento, Unione Popolare all’1,2 per cento e Noi Moderati all’1,2 per cento.

Sondaggi politici/ FdI al 29,2%, Cdx al 46%. Premierato: sì alla riforma dal 57,3%

Sondaggi politici, i dati di Eumetra

Passiamo adesso ai sondaggi politici realizzati da Eumetra per Piazzapulita, che hanno acceso i riflettori sul posizionamento di votanti e indecisi tra destra e sinistra. Secondo l’istituto di Mannheimer, la percentuale di indecisi e astenuti si attesta al 27,9 per cento, con picchi del 30 per cento tra la fascia 18-34 anni e del 32,4 per cento tra la fascia 35-54 anni. I sondaggi di Eumetra hanno poi valutato l’orientamento di indecisi e astenuti, più della metà – il 53 per cento – non si colloca politicamente. L’11,1 per cento si direbbe di destra o di centrodestra, mentre il 14,8 per cento si direbbe di sinistra o di centrosinistra. Il 6,8 per cento co centrista, con il restante 14,3 per cento che ha preferito non rispondere al quesito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA